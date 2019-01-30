У Карпатах існує небезпека сходження лавини, – ДСНС
У горах Львівської та Закарпатської областей рятувальники попередили про значну сніголавинну небезпеку.
У гірських районах Закарпатської області досі зберігається загроза зсувів снігу на дороги, наголосили у ДСНС.
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Небезпека існує у зв’язку з відлигою та опадами у горах Львівської та Закарпатської областей. Тож рятувальники попередили про третій рівень небезпеки.
До слова, загалом є п'ять рівнів небезпеки сходження лавини: перший рівень – низький ризик, п'ятий рівень – ризик дуже високий.
Що таке лавина?Це маса снігу, що сходить з вершини зі швидкістю від 20 м/с. Основними причинами сходження лавини є землетрус, сильні снігопади, відлига. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах. За певних умов можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин.
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