В Карпатах упал метеорит: фото

Во двор одного из жителей села Замагора, что в Карпатах, упал метеорит, едва не спалив гараж мужчины. Сначала горец Богдан очень испугался и подумал, что это кто-то бросил в его двор гранату.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

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Богдан отметил что грохот сопровождался ярким светом. Мужчина выбежал на улицу и увидел как горит гараж. Погасив огонь, среди остатков сооружения он нашел камень весом более двух килограммов. Проанализировав информацию из интернета, Богдан сделал вывод, что камень может иметь космическое происхождение.

Я не мог сразу понять, что случилось. Камень была очень горячим и я выбросил его в снег. Через некоторое время я смог рассмотреть его. Затем в потолке гаража я увидел дыру,

– сказал Богдан.

Версию о том, что это могут быть остатки самолета горцы сразу отклонили. Журналисты ТСН проконсультировались с учеными из Технического университета нефти и газа и там подтвердили, что камень – метеорит.



Метеорит в Карпатах

Находка оказалась хандритом – самым распространенным типом каменных метеоритов. Ученый отметил, что в его составе есть никель, он, несмотря на малый размер, имеет большой вес.



Метеорит оказался хандритом

Сейчас находку передано в музей гуцульской магии. Ведь, по мнению Богдана, метеорит упал именно в Карпатах не случайно.

Что такое метеорит?Это тело космического происхождения. Большинство найденных метеоритов имеют массу от нескольких граммов до нескольких десятков тонн (самый большой из найденных метеоритов – Гоба, его вес был около 60 тонн). За сутки на Землю падает примерно 5-6 тонн метеоритов, или 2 тысячи тонн в год. Самым известным метеоритом является космический камень, упавший в Челябинске 15 февраля 2013 года. Взрывная волна при прохождении небесного тела атмосферой повредила тысячи зданий в Челябинске и области. Исследователи считают, что он является ровесником Солнечной системы.