У Карпатах впав метеорит: фото

На подвір'я одного з жителів села Замагора, що у Карпатах, впав метеорит, ледь не спаливши гараж чоловіка. Спочатку горянин Богдан дуже злякався і подумав, що це хтось кинув на його подвір'я гранату.

Про це повідомили у сюжеті ТСН.

Читайте також: У США впав метеорит: вражаюче відео

Богдан зазначив що гуркіт супроводжувався яскравим світлом. Чоловік вибіг на вулицю та побачив як палає гараж. Загасивши вогонь, серед залишків споруди він знайшов камінь вагою понад два кілограми. Проаналізувавши інформацію з інтернету, Богдан зробив висновок, що камінь може мати космічне походження.

Я не міг одразу зрозуміти, що трапилось. Каменюка була дуже гарячою і я викинув її в сніг. Через якийсь час я зміг роздивитися її. Потім у стелі гаража я побачив діру,

– сказав Богдан.

Версію про те, що це можуть бути залишки літака горяни одразу відхилили. Журналісти ТСН проконсультувалися з вченими з Технічного університету нафти і газу і там підтвердили, що камінь – метеорит.



Метеорит у Карпатах

Знахідка виявилася хондритом – найпоширенішим типом кам'яних метеоритів. Вчений зазначив, що у його складі є нікель, він, не зважаючи на малий розмір, має велику вагу.



Метеорит виявився хандритом

Наразі знахідку передано до музею гуцульської магії. Адже, на думку, Богдана метеорит впав саме у Карпатах невипадково.

Що таке метеорит?Це тіло космічного походження. Більшість знайдених метеоритів мають масу від декількох грамів до декількох десятків тонн (найбільший із знайдених метеоритів – Гоба, його вага була близько 60 тонн). За добу на Землю падає приблизно 5-6 тонн метеоритів, або 2 тисячі тонн на рік. Найвідомішим метеоритом є космічний камінь, що впав у Челябінську 15 лютого 2013 року. Вибухова хвиля під час проходження небесного тіла атмосферою пошкодила тисячі будівель у Челябінську та області. Дослідники вважають, що він є ровесником Сонячної системи.