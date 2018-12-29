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      У Карпатах впав метеорит: фото

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      У Карпатах впав метеорит
      У Карпатах впав метеорит / Фото з відкритих джерел

      На подвір'я одного з жителів села Замагора, що у Карпатах, впав метеорит, ледь не спаливши гараж чоловіка. Спочатку горянин Богдан дуже злякався і подумав, що це хтось кинув на його подвір'я гранату.

      Про це повідомили у сюжеті ТСН.

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      Богдан зазначив що гуркіт супроводжувався яскравим світлом. Чоловік вибіг на вулицю та побачив як палає гараж. Загасивши вогонь, серед залишків споруди він знайшов камінь вагою понад два кілограми. Проаналізувавши інформацію з інтернету, Богдан зробив висновок, що камінь може мати космічне походження.

      Я не міг одразу зрозуміти, що трапилось. Каменюка була дуже гарячою і я викинув її в сніг. Через якийсь час я зміг роздивитися її. Потім у стелі гаража я побачив діру,
      – сказав Богдан.

      Версію про те, що це можуть бути залишки літака горяни одразу відхилили. Журналісти ТСН проконсультувалися з вченими з Технічного університету нафти і газу і там підтвердили, що камінь – метеорит.

      Метеорит у Карпатах
      Метеорит у Карпатах

      Знахідка виявилася хондритом – найпоширенішим типом кам'яних метеоритів. Вчений зазначив, що у його складі є нікель, він, не зважаючи на малий розмір, має велику вагу.

      Метеорит виявився хандритом
      Метеорит виявився хандритом

      Наразі знахідку передано до музею гуцульської магії. Адже, на думку, Богдана метеорит впав саме у Карпатах невипадково.

      Що таке метеорит?Це тіло космічного походження. Більшість знайдених метеоритів мають масу від декількох грамів до декількох десятків тонн (найбільший із знайдених метеоритів – Гоба, його вага була близько 60 тонн). За добу на Землю падає приблизно 5-6 тонн метеоритів, або 2 тисячі тонн на рік. Найвідомішим метеоритом є космічний камінь, що впав у Челябінську 15 лютого 2013 року. Вибухова хвиля під час проходження небесного тіла атмосферою пошкодила тисячі будівель у Челябінську та області. Дослідники вважають, що він є ровесником Сонячної системи.

      Теги: Новини України Новини Закарпаття Космос Наука
      Джерело: 24 Канал
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