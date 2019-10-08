В Карпатах все еще лежит снег: фото живописных пейзажей

На горе Поп Иван Черногорский морозно. Там температура воздуха на утро 8 октября составила -5 градусов. Всего на вершинах Карпат до сих пор лежит снег.

На вершине до сих пор лежит снег, который падал несколько предыдущих дней. Заснеженными остаются Драгобрат, холмы на курорте "Захар Беркут" и некоторые вершины Буковеля.

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По состоянию на 8:45, 8 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный 4 метра в секунду, температура воздуха -5 градусов,

– говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.



Драгобрат / скриншот с камер видеонаблюдения



Заснеженные вершины Буковеля / скриншот с камер видеонаблюдения



Карпаты все еще в снегу / скриншот с камер видеонаблюдения

Интересно! За ситуацией на горнолыжных курортах можно наблюдать на специализированном сайте snig.info, который вживую транслирует изображение с камер на 30 украинских базах отдыха.