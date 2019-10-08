У Карпатах досі лежить сніг: фото мальовничих краєвидів

На горі Піп Іван Чорногірський морозно. Там температура повітря на ранок 8 жовтня становить -5 градусів. Загалом на вершинах Карпатах досі лежить сніг.

На вершині досі лежить сніг, який падав декілька попередніх днів. Засніженими залишаються Драгобрат, узгір’я на курорті "Захар Беркут" та деякі вершини Буковелю.

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Станом на 8:45, 8 жовтня на горі Піп ван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний 4 метри за секунду, температура повітря -5 градусів,

– йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.



Драгобрат/скріншот із камер відеоспостереження



Засніжені вершини Буковелю/ скріншот із камер відеоспостереження



Карпати досі у снігу/ скріншот із камер відеоспостереження

Цікаво! За ситуацією на гірськолижних курортах можна спостерігати на спеціалізованому сайті snig.info, що наживо транслює зображення із камер на 30 українських базах відпочинку.