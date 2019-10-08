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      У Карпатах досі лежить сніг: фото мальовничих краєвидів

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      Карпати досі у снігу
      Карпати досі у снігу / скріншот

      На горі Піп Іван Чорногірський морозно. Там температура повітря на ранок 8 жовтня становить -5 градусів. Загалом на вершинах Карпатах досі лежить сніг.

      На вершині досі лежить сніг, який падав декілька попередніх днів. Засніженими залишаються Драгобрат, узгір’я на курорті "Захар Беркут" та деякі вершини Буковелю.

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      Станом на 8:45, 8 жовтня на горі Піп ван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний 4 метри за секунду, температура повітря -5 градусів,
      – йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.


      Драгобрат/скріншот із камер відеоспостереження


      Засніжені вершини Буковелю/ скріншот із камер відеоспостереження


      Карпати досі у снігу/ скріншот із камер відеоспостереження

      Цікаво! За ситуацією на гірськолижних курортах можна спостерігати на спеціалізованому сайті snig.info, що наживо транслює зображення із камер на 30 українських базах відпочинку.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Сніг в Україні Карпати Погода
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