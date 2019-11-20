В Казахстане задержали "черных трансплантологов": среди доноров были украинцы

На юге Казахстана задержали главного врача городской больницы, которого подозревают в незаконной трансплантации органов в сотрудничестве с преступной группой. Органы пересаживали богатым иностранцам, донорами были украинцы и жители других стран.

О задержании Абылая Донбая сообщила пресс-служба МВС Казахстана.

Читайте также: Известный врач требовал огромную взятку за операцию: возмутительные подробности

Следствие установило, что Донбай был в сговоре с членами преступной группы. За крупное денежное вознаграждение он проводил незаконные операции по изъятию и пересадке почек.

Если его вину докажут, медику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Что известно о работе преступной группы?

По информации ведомства, в течение 2017-2018 годов на территории Казахстана работала банда, которая проводила незаконную трансплантацию органов.

Ее организаторами были иностранцы.

Донорами – жители Узбекистана, Кыргызстана и Украины, которые из-за сложного финансового положения вынужденно продавали свои почки.

Пересаживали органы богатым иностранным жителям, в основном израильтянам.

Ранее по этому делу были арестованы врач-трансплантолог Гане Куттимуратов и одна из членов преступной группы – жительница Кыргызстана Тайсалова.