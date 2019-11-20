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      В Казахстане задержали "черных трансплантологов": среди доноров были украинцы

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      В Казахстане незаконно трансплантировали органы / report.if.ua

      На юге Казахстана задержали главного врача городской больницы, которого подозревают в незаконной трансплантации органов в сотрудничестве с преступной группой. Органы пересаживали богатым иностранцам, донорами были украинцы и жители других стран.

      О задержании Абылая Донбая сообщила пресс-служба МВС Казахстана.

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      Следствие установило, что Донбай был в сговоре с членами преступной группы. За крупное денежное вознаграждение он проводил незаконные операции по изъятию и пересадке почек.

      Если его вину докажут, медику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

      Что известно о работе преступной группы?

      • По информации ведомства, в течение 2017-2018 годов на территории Казахстана работала банда, которая проводила незаконную трансплантацию органов.
      • Ее организаторами были иностранцы.
      • Донорами – жители Узбекистана, Кыргызстана и Украины, которые из-за сложного финансового положения вынужденно продавали свои почки.
      • Пересаживали органы богатым иностранным жителям, в основном израильтянам.

      Ранее по этому делу были арестованы врач-трансплантолог Гане Куттимуратов и одна из членов преступной группы – жительница Кыргызстана Тайсалова.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Трансплантация Новости Казахстана
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