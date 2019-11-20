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      У Казахстані затримали "чорних трансплантологів": серед донорів були українці

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      У Казахстані незаконно трансплантували органи / report.if.ua

      На півдні Казахстану затримали головного лікаря міської лікарні, якого підозрюють у незаконній трансплантації органів у співпраці зі злочинною групою. Органи пересаджували багатим іноземцям, донорами були українці та жителі інших країн.

      Про затримання Абилая Донбая повідомила пресслужба МВС Казахстану.

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      Слідство встановило, що Донбай був у змові з членами злочинної групи. За велику грошову винагороду він проводив незаконні операції з вилучення та пересадки нирок.

      Якщо його вину доведуть, медику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

      Що відомо про роботу злочинної групи?

      • За інформацією відомства, протягом 2017-2018 років на території Казахстану працювала банда, яка проводила незаконну трансплантацію органів.
      • Її організаторами були іноземці.
      • Донорами – жителі Узбекистану, Киргизстану та України, які через складне фінансове становище вимушено продавали свої нирки.
      • Пересаджували органи багатим іноземним жителям, здебільшого ізраїльтянам.

      Раніше у цій справі були заарештований лікар-трансплантолог Гані Куттимуратов та одна з членів злочинної групи – жителька Киргизстану Тайсалова.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Здоров'я Новини Казахстану Трансплантація
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