В Кении умер последний в мире самец белого носорога

В Кении в заповеднике Ол Педжета усыпили последнего в мире самца редкого северного белого носорога по кличке Судан.

Об этом сообщили на официальной странице заповедника в Twitter.

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"С большой грустью заповедник Ол Педжета и зоопарк Двур-Кралове сообщает, что Судан, последний в мире самец северного белого носорога, 45 лет, умер в заповеднике Ол Педжета в Кении 19 марта, 2018", – говорится в сообщении.

В последнее время Судан страдал возрастными дегенеративными заболеваниями – мышцы атрофировались, а кости крошились. Поэтому носорог сильно страдал. В результате ветеринары заповедника решили усыпить его.

Однако перед смертью у него взяли генетический материал, чтобы попытаться спасти вид. Для этого специалисты планируют прибегнуть к технологии искусственного оплодотворения и пересадить оплодотворенную яйцеклетку в тело самки южного белого носорога.

Отметим, в настоящее время на Земле осталось лишь две самки этого вида – Наджин (дочь Судана) и Фату (его внучка).