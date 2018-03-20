13:45
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    -2°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, 19 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

У Кенії помер останній у світі самець білого носорога

990 Читать новость на русском
Помер останній у світі білий носоріг
Помер останній у світі білий носоріг / Фото з відкритих джерел

У Кенії у заповіднику Ол Педжета приспали останнього у світі самця рідкісного північного білого носорога на прізвисько Судан.

Про це повідомили на офіційній сторінці заповідника у Twitter.

Читайте також: У Нью-Йорку встановили скульптуру останнім білим носорогам на планеті: фото, відео

"З великим смутком заповідник Ол Педжета і зоопарк Двур-Кралове повідомляє, що Судан, останній у світі самець Північного білого носорога, 45 років, помер у заповіднику Ол Педжета в Кенії 19-го березня, 2018 року", – йдеться у повідомленні.

Останнім часом Судан страждав на вікові дегенеративні захворювання – м'язи атрофувалися, а кістки кришилися. Через це носоріг сильно страждав. У результаті ветеринари заповідника вирішили усипили його.

Проте, перед смертю у нього взяли генетичний матеріал, щоб спробувати врятувати вид. Для цього фахівці планують вдатися до технології штучного запліднення і пересадити запліднену яйцеклітину в тіло самки південного білого носорога.

Зазначимо, наразі на Землі залишилося лише дві самки цього виду – Наджин (дочка Судана) і Фату (його внучка).

Теги: світ тварин Кенія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Когда нормализуются отношения России с Украиной
сьогодні, 13:02 Когда нормализуются отношения России с Украиной
543
Зачистка клептократов в Верховной Раде: нужно ликвидировать старые схемы
сьогодні, 12:01 Зачистка клептократов в Верховной Раде: нужно ликвидировать старые схемы
Віталій Кулик 762
У Росії отруїли Олега Сенцова, – експерт
сьогодні, 12:21 У Росії отруїли Олега Сенцова, – експерт
24675
Відео
сьогодні, 12:07 Відео "Що, вс*алися?" із Савченко: у нардепа прокоментували скандальний ролик
3370
Великий піст 2018: календар харчування на кожен день
сьогодні, 10:05 Великий піст 2018: календар харчування на кожен день
22199
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук