У Кенії помер останній у світі самець білого носорога

У Кенії у заповіднику Ол Педжета приспали останнього у світі самця рідкісного північного білого носорога на прізвисько Судан.

Про це повідомили на офіційній сторінці заповідника у Twitter.

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"З великим смутком заповідник Ол Педжета і зоопарк Двур-Кралове повідомляє, що Судан, останній у світі самець Північного білого носорога, 45 років, помер у заповіднику Ол Педжета в Кенії 19-го березня, 2018 року", – йдеться у повідомленні.

Останнім часом Судан страждав на вікові дегенеративні захворювання – м'язи атрофувалися, а кістки кришилися. Через це носоріг сильно страждав. У результаті ветеринари заповідника вирішили усипили його.

Проте, перед смертю у нього взяли генетичний матеріал, щоб спробувати врятувати вид. Для цього фахівці планують вдатися до технології штучного запліднення і пересадити запліднену яйцеклітину в тіло самки південного білого носорога.

Зазначимо, наразі на Землі залишилося лише дві самки цього виду – Наджин (дочка Судана) і Фату (його внучка).