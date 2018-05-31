В Керченском проливе ФСБ задержали для осмотра 5 украинских судов

В четверг, 31 мая, 5 морских судов, которые шли из Бердянска и Мариуполя, ФСБ России задержали в Керченском проливе. Происходит досмотр судов.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в Facebook.

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"Сегодня, 31 мая 2018 в интервале между 04:40 и 05:30 Береговая охрана ФСБ РФ задержала в Керченском проливе сразу 5 (пять) морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя по назначению", – сообщил Клименко.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии Общественному радио пояснил, что суда остановили для досмотра.