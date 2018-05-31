13:32
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
30°C 18°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

В Керченском проливе ФСБ задержали для осмотра 5 украинских судов

122 Читати новину українською
В Керченском проливе ФСБ задержали для осмотра 5 украинских судов
В Керченском проливе ФСБ задержали для осмотра 5 украинских судов / Иллюстративное фото

В четверг, 31 мая, 5 морских судов, которые шли из Бердянска и Мариуполя, ФСБ России задержали в Керченском проливе. Происходит досмотр судов.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в Facebook.

Читайте также: У оккупантов начались проблемы из-за наличия Крымского моста

"Сегодня, 31 мая 2018 в интервале между 04:40 и 05:30 Береговая охрана ФСБ РФ задержала в Керченском проливе сразу 5 (пять) морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя по назначению", – сообщил Клименко.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии Общественному радио пояснил, что суда остановили для досмотра.

 

Теги: Новости Украины Водный транспорт ФСБ Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Андрей Курков: Донбасса сейчас в книгах много, а Крыма нет
сегодня, 13:00 Андрей Курков: Донбасса сейчас в книгах много, а Крыма нет
46
Украина врет, вспомните Скрипаля: как в России отреагировали на инсценировку смерти Бабченко
сегодня, 12:30 Украина врет, вспомните Скрипаля: как в России отреагировали на инсценировку смерти Бабченко
375
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
30 мая, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
1857
Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
сегодня, 12:01 Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
Аркадий Бабченко 1023
Россия морочит голову: почему Лавров противоречит Путину?
сегодня, 10:01 Россия морочит голову: почему Лавров противоречит Путину?
Наталія Лебідь 806
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук