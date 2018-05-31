У Керченській протоці ФСБ затримали для огляду 5 українських суден

У четвер, 31 травня, 5 морських суден, які йшли з Бердянська та Маріуполя, ФСБ Росії затримали у Керченській протоці. Відбувається огляд суден.

Про це повідомив голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко у Facebook.

Читайте також: В окупантів почалися проблеми через наявність Кримського мосту

"Сьогодні, 31 травня 2018 в інтервалі між 04:40 та 05:30 Берегова охорона ФСБ РФ затримала в Керченській протоці одразу 5 (п’ять) морських суден з вантажами, що йшли з Бердянська та Маріуполя за призначенням" – повідомив Клименко.

Прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян в коментарі Громадському радіо пояснив, що судна зупинили для огляду.