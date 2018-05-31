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У Керченській протоці ФСБ затримали для огляду 5 українських суден

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У Керченській протоці ФСБ затримали для огляду 5 українських суден
У Керченській протоці ФСБ затримали для огляду 5 українських суден / ілюстративне фото

У четвер, 31 травня, 5 морських суден, які йшли з Бердянська та Маріуполя, ФСБ Росії затримали у Керченській протоці. Відбувається огляд суден.

Про це повідомив голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко у Facebook.

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"Сьогодні, 31 травня 2018 в інтервалі між 04:40 та 05:30 Берегова охорона ФСБ РФ затримала в Керченській протоці одразу 5 (п’ять) морських суден з вантажами, що йшли з Бердянська та Маріуполя за призначенням" – повідомив Клименко.

Прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян в коментарі Громадському радіо пояснив, що судна зупинили для огляду.

 

Теги: Новини України Анексія Криму ФСБ Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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