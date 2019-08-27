В Киев прибыл советник Трампа: известна причина

В Киев прибыл советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который планирует провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками.

Как отметило посольство США, этот приезд подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути.

Читайте также: США пытаются убедить Украину не продавать "Мотор Сич" китайцам

Cам Болтон 26 августа, не называя точной даты, анонсировал свой визит в Киев.

"Я с нетерпением жду предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве", – написал Болтон, подводя итоги визита Трампа на саммит G7.

The President had productive meetings in Biarritz at the #G7. I’m looking forward to my upcoming meetings with our partners in Kyiv. We support President Zelenskyy’s reform efforts and vision to create a stronger and more prosperous Ukraine. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 26. elokuuta 2019

Также советник американского президента заявил о поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

По информации авторитетного издания The Wall Street Journal, США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич". По информации издания, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует приехать в Киев на этой неделе, чтобы убедить руководство предприятия не заключать сделку.

Украинская компания "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания экспортирует двигатели до 100 стран мира. Предприятию принадлежат несколько крупных заводов, авиакомпания "Мотор Сич" и ТРК "Алекс". Прибыли компании в 2018 году составили 1 миллиард 856,81 миллиона гривен.

Почему Китай хочет купить "Мотор Сич"?

Компанию покупают, потому что авиационные двигатели – наиболее уязвимое место китайской оборонной промышленности, уверены эксперты. В США же считают, что усиление Китая – вопрос национальной безопасности. Именно поэтому Болтон попытается сорвать сделку.

В "Мотор Сич" заявили, что соглашение с китайцами уже заключили. Теперь решение должен принять Антимонопольный комитет Украины, сообщает "Громадское".

В китайском холдинге сообщили, что еще рано говорить наверняка о покупке компании. Американская сторона тоже воздержалась от комментариев относительно возможной встречи с украинцами.

Ранее Китай принял решение о введении пошлин на американские товары, общая сумма которых составляет 75 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп назвал такое решение Китая политически мотивированным и пообещал ответить дополнительными пошлинами. Все это происходит в рамках торговой войны Китая и США