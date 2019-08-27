До Києва прибув радник Трампа: відомо причину

До Києва прибув радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, яким планує провести продуктивні зустрічі з українськими посадовцями.

Як підкремлило посольство США, цей приїздпідкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху.

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Cам Болтон 26 серпня, не називаючи точної дати, анонсував свій візит до Києва.

"Я з нетерпінням чекаю на майбутні зустрічі з нашими партнерами в Києві", – написав Болтон, підбиваючи підсумки візиту Трампа на саміту G7.

The President had productive meetings in Biarritz at the #G7. I’m looking forward to my upcoming meetings with our partners in Kyiv. We support President Zelenskyy’s reform efforts and vision to create a stronger and more prosperous Ukraine. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 26. elokuuta 2019

Також радник американського президента заявив про підтримку президента України Володимира Зеленського.

За інформацією авторитетного видання The Wall Street Journal, США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу "Мотор Січ". За інформацією видання, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон планує приїхати до Києва цього тижня, щоб переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

Українська компанія "Мотор Січ" – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія експортує двигуни до 100 країн світу. Підприємству належать кілька великих заводів, авіакомпанія "Мотор Січ" та ТРК "Алекс". Прибутки компанії у 2018 році склали 1 мільярд 856,81 мільйона гривень.

Чому Китай хоче купити "Мотор Січ"?