В Киеве дотла сгорела маршрутка: фото, видео

Утром 1 марта в Соломенском районе Киева загорелась маршрутка. Водитель успел вывести всех пассажиров из салона, однако сам получил ожоги.

Возгорание произошло на остановке вблизи Апелляционного суда. Как сообщает корреспондент 24 канала с места события, у маршрутки загорелся двигатель.

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Водитель вовремя успел заметить задымление и вывел всех пассажиров на улицу. Мужчина начал тушить пламя самостоятельно, однако за это получил ожоги руки. Спасатели потушили автобус полностью. От него целым остался только кузов и металлические каркасы сидений.

Как горела маршрутка возле Апелляционного суда

На Солом‘янській площі сьогодні зранку прямо під час руху почав палати маршрутний автобус. Ліквідували пожежу рятувальники #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється. Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 1 березня 2020 р.

В результате пожара пассажиры маршрутки не пострадали. Водителю с ожогами медики оказали помощь на месте происшествия.

В Киеве дотла сгорела маршрутка – смотрите фото 24 канала

Останки сгоревшей маршрутки забрал эвакуатор.



От маршрутки целым остался кузов и каркасы сидений и перил / фото 24 канала

Где произошло возгорание маршрутки