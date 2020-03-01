В Киеве дотла сгорела маршрутка: фото, видео
Утром 1 марта в Соломенском районе Киева загорелась маршрутка. Водитель успел вывести всех пассажиров из салона, однако сам получил ожоги.
Возгорание произошло на остановке вблизи Апелляционного суда. Как сообщает корреспондент 24 канала с места события, у маршрутки загорелся двигатель.
Смотрите еще: В Киеве авто с двумя людьми взлетело в Русановский канал: фото и видео
Водитель вовремя успел заметить задымление и вывел всех пассажиров на улицу. Мужчина начал тушить пламя самостоятельно, однако за это получил ожоги руки. Спасатели потушили автобус полностью. От него целым остался только кузов и металлические каркасы сидений.
Как горела маршрутка возле Апелляционного суда
В результате пожара пассажиры маршрутки не пострадали. Водителю с ожогами медики оказали помощь на месте происшествия.
В Киеве дотла сгорела маршрутка – смотрите фото 24 канала
Останки сгоревшей маршрутки забрал эвакуатор.
От маршрутки целым остался кузов и каркасы сидений и перил / фото 24 канала
Где произошло возгорание маршрутки