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      В Киеве горел рынок "Юность": первые фото и видео

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      Пожар в Киеве
      Пожар в Киеве / kiev.informator.ua

      На территории рынка "Юность" возник пожар, клубы дыма был виден за несколько районов от него. По предварительной информации, загорелся один из киосков. Это уже не первый пожар на рынке "Юность".

      На место происшествия отправились спасатели ГСЧС, об этом они сообщили на своей странице в фейсбуке.

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      К счастью, погибших от пожара нет, но одна женщина получила отравление от едкого дыма, ей уже оказана помощь. Известно, что пожар начался 11 сентября примерно в 11:00, но благодаря слаженным действиям спасателей в 11:36 пожар удалось ликвидировать. В тушении пожара принимали участие четыре единицы пожарно-спасательной техники и 20 спасателей.


      В Киеве горел рынок


      Пожар ликвидировали

      К слову, это уже не первый пожар на рынке "Юность". В 2016 и 2018 годах там так же горели киоски. Поэтому 2 мая 2016 года выгорело дотла 150 квадратных метров. А в 2018 пожар произошел в торговых павильонах – 250 квадратных метров были разрушены огнем. Тогда с огнем боролись 45 спасателей и 12 единиц спецтехники. К счастью, пострадавших в предыдущих пожарах не было.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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