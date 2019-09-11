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      У Києві горів ринок "Юність": фото та відео

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      Пожежа у Києві
      Пожежа у Києві / kiev.informator.ua

      На території ринку "Юність" здійнялася пожежа, клуби диму було видно за декілька районів від нього. За попередньою інформацією, загорівся один з кіосків. Це вже не перша пожежа на ринку "Юність".

      На місце події вирушили рятувальники ДСНС, про це вони повідомили на своїй сторінці у фейсбуці.

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      На щастя, загиблих від пожежі немає, але одна жінка отримала отруєння від їдкого диму, їй вже надана допомога. Відомо, що пожежа розпочалася 11 вересня приблизно об 11:00, але завдяки злагодженим діям рятувальників об 11:36 пожежу вдалося ліквідувати. У гасінні пожежі брали участь чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 рятувальників. 


      У Києві горів ринок


      Пожежу ліквідували
       

       

      До слова, це вже не перша пожежа на ринку "Юність". У 2016 та 2018 роках там так само горіли кіоски. Відтак 2 травня 2016 вигоріло вщент 150 метрів квадратних. А 2018 року пожежа сталася у торгових павільйонах – 250 квадратних метрів були зруйновані вогнем. Тоді з вогнем боролися 45 рятувальників та 12 одиниць спецтехніки. На щастя, постраждалих від попередніх пожеж не було.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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