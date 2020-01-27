В здании Министерства культуры вспыхнул пожар: фото, видео
В Киеве утром 27 января вспыхнул пожар в здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Спасатели эвакуировали всех работников ведомства, пострадавших нет.
По предварительным данным, задымление возникло на 3 этаже Минкульта, который расположен на улице Ивана Франко, 19, сообщает ГСЧС. Именно возгорание произошло в подвале здания.
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Спасатели эвакуировали людей с верхних этажей с помощью автолестницы. Предварительно, пострадавших нет.
Эвакуация людей из здания Минкульта в Киеве / фото ГСЧС
Около 11 часов пожар в подвале Министерства культуры локализовали на площади 30 квадратных метров.
Спасатели пытаются потушить пожар в Минкульте / фото ГСЧС
Пожар в Минкульте: видео
На месте инцидента работают более 30 спасателей и 10 единиц спецтехники.
Пожар в Минкульте / фото ГСЧС