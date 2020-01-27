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      В здании Министерства культуры вспыхнул пожар: фото, видео

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      Пожар в Министерстве культуры Украины / uk.wikipedia.org

      В Киеве утром 27 января вспыхнул пожар в здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Спасатели эвакуировали всех работников ведомства, пострадавших нет.

      По предварительным данным, задымление возникло на 3 этаже Минкульта, который расположен на улице Ивана Франко, 19, сообщает ГСЧС. Именно возгорание произошло в подвале здания.

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      Спасатели эвакуировали людей с верхних этажей с помощью автолестницы. Предварительно, пострадавших нет.


      Эвакуация людей из здания Минкульта в Киеве / фото ГСЧС

      Около 11 часов пожар в подвале Министерства культуры локализовали на площади 30 квадратных метров.


      Спасатели пытаются потушить пожар в Минкульте / фото ГСЧС

      Пожар в Минкульте: видео

      На месте инцидента работают более 30 спасателей и 10 единиц спецтехники.


      Пожар в Минкульте / фото ГСЧС

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство культуры, молодежи и спорта Новости Киева ГСЧС Пожар
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