В Ужгороде сожгли автомобиль дипломата Игоря Дира – соцсети

Инцидент произошел ночью 26 января, около 2 часов ночи. Автомобиль Mercedes-Benz был припаркован возле ресторана "Венеция" на Славянской набережной города. К счастью, внутри никого не было, автомобиль выгорел полностью.

О событии информирует пресс-служба Нацполиции региона. Там отмечают: автомобиль принадлежал 49-летнему местному жителю. Фамилию мужчины не называют.

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В то же время, Ужгородский журналист Виталий Глагола пишет, что подожгли автомобиль Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Игоря Дира. Мужчина обнародовал видео пожара на своей фейсбук-странице.

Не спешил публиковать, ждал подтверждения. Есть точная информация, что автомобиль сожгли. Камеры наблюдения зафиксировали поджигателя. Я попробую достать видео с камер,

– отмечает Глагола в заметке.

Автомобиль украинского дипломата сожгли в Ужгороде: видео

Что известно о Игоря Дира?

Игорь Дир проживает в Ужгороде и является сопредседателем Ассамблеи Общественных Советов Закарпатья. К 2014 году работал на различных дипломатических должностях. В частности, 6 лет был послом Украины в Швейцарии, а затем (до 2014-го) 5 лет занимал такую же должность в Княжестве Лихтенштейн. Ему 49 лет, он окончил Московский государственный институт международных отношений.



В 2014 году баллотировался в Верховную Раду 8 созыва от "Либеральной партии Украины". Был вторым номером в списке.