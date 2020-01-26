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      В Ужгороді спалили авто дипломата Ігоря Діра – соцмережі

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      В Ужгороді спалили автомобіль дипломата / колаж 24 каналу

      Інцидент трапився вночі 26 січня, близько 2 години ночі. Автомобіль Mercedes-Benz був припаркований неподалік ресторану "Венеція", що на Слов’янській набережній міста. На щастя, всередині нікого не було, авто вигоріло вщент.

      Про подію інформує пресслужба Нацполіції регіону. Там зазначають: авто належало 49-річному місцевому жителю. Прізвище чоловіка не називають.

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      Водночас, ужгородський журналіст Віталій Глагола пише, що підпалили авто Надзвичайного та Повноважного Посла України Ігоря Діра. Чоловік оприлюднив відео пожежі на своїй фейсбук-сторінці.

      Не спішив публікувати, чекав підтвердження. Є точна інформація, що автомобіль спалили. Камери спостереження зафіксували палія. Я спробую дістати відео з камер,
      – зазначає Глагола у дописі.

      Авто українського дипломата спалили в Ужгороді: відео

      Що відомо про Ігоря Діра? Ігор Дір проживає в Ужгороді та є співголовою Асамблеї Громадських Рад Закарпаття. До 2014 року працював на різних дипломатичних посадах. Зокрема, 6 років був послом України в Швейцарії, а після цього (до 2014-го) 5 років займав таку ж посаду у Князівстві Ліхтенштейн. Йому 49 років, він закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин.

      У 2014 році балотувався до Верховної Ради 8 скликання від "Ліберальної партії України". Був другим номером у списку.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Ужгород Кримінальні новини Пожежа Новини Закарпаття
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