В Ужгороді спалили авто дипломата Ігоря Діра – соцмережі

Інцидент трапився вночі 26 січня, близько 2 години ночі. Автомобіль Mercedes-Benz був припаркований неподалік ресторану "Венеція", що на Слов’янській набережній міста. На щастя, всередині нікого не було, авто вигоріло вщент.

Про подію інформує пресслужба Нацполіції регіону. Там зазначають: авто належало 49-річному місцевому жителю. Прізвище чоловіка не називають.

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Водночас, ужгородський журналіст Віталій Глагола пише, що підпалили авто Надзвичайного та Повноважного Посла України Ігоря Діра. Чоловік оприлюднив відео пожежі на своїй фейсбук-сторінці.

Не спішив публікувати, чекав підтвердження. Є точна інформація, що автомобіль спалили. Камери спостереження зафіксували палія. Я спробую дістати відео з камер,

– зазначає Глагола у дописі.

Авто українського дипломата спалили в Ужгороді: відео

Що відомо про Ігоря Діра? Ігор Дір проживає в Ужгороді та є співголовою Асамблеї Громадських Рад Закарпаття. До 2014 року працював на різних дипломатичних посадах. Зокрема, 6 років був послом України в Швейцарії, а після цього (до 2014-го) 5 років займав таку ж посаду у Князівстві Ліхтенштейн. Йому 49 років, він закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин.



У 2014 році балотувався до Верховної Ради 8 скликання від "Ліберальної партії України". Був другим номером у списку.