В Киеве грабитель обокрал мужчину, но попался на телефонной афере

Жителя столицы ограбили во время похода на рынок. Грабитель отобрал драгоценные вещи у потерпевшего, а потом пытался обмануть на деньги родственников.

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева, сообщает полиция Киевщины. 50-летний мужчина пошел за покупками на местный рынок, перестал отвечать на телефонные звонки и пропал на длительное время.

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К родственникам пропавшего позвонил неизвестный, который сообщил, что мужчина попал в ДТП и срочно нужны деньги для реабилитационных действий.

Родственники пострадавшего направились в больницу, и убедились, что пропавшего там нет. Впоследствии, 50-летний мужчина вернулся домой и сообщил, что у него отобрали деньги и три телефона.



Полиция поймала 31-летнего грабителя / Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали 31-летнего ранее судимого гражданина. Мужчина с помощью украденного телефона пытался отобрать мошенническим путем деньги у его родных. Полиция открыла уголовное производство по статье "грабеж". Подозреваемому грозит до шести лет заключения.