У Києві грабіжник обікрав чоловіка, але попався на телефонній афері

Мешканця столиці пограбували під час походу на ринок. Грабіжник відібрав дорогоцінні речі у потерпілого, а потім намагався обдурити на гроші родичів.

Інцидент стався у Дарницькому районі Києва, повідомляє поліція Київщини. 50-річний чоловік пішов за покупками на місцевий ринок, перестав відповідати на телефонні дзвінки і пропав на тривалий час.

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До родичів зниклого зателефонував невідомий, який повідомив, що чоловік потрапив у ДТП і потрібні терміново гроші для реабілітаційних дій.

Родичі потерпілого направились до лікарні, та переконались, що зниклого там немає. Згодом, 50-річний чоловік повернувся додому і повідомив, що в нього відібрали гроші та три телефони.



Поліція впіймала 31-річного грабіжника / Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали 31-річного раніше судимого громадянина. Чоловік за допомогою вкраденого телефону намагався відібрати шахрайським шляхом гроші у його рідних. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "грабіж". Підозрюваному загрожує до шести років ув’язнення.