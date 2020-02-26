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      У Києві грабіжник обікрав чоловіка, але попався на телефонній афері

      -
      Викрадені речі потерпілого / kyiv.npu.gov.ua

      Мешканця столиці пограбували під час походу на ринок. Грабіжник відібрав дорогоцінні речі у потерпілого, а потім намагався обдурити на гроші родичів.

      Інцидент стався у Дарницькому районі Києва, повідомляє поліція Київщини. 50-річний чоловік пішов за покупками на місцевий ринок, перестав відповідати на телефонні дзвінки і пропав на тривалий час. 

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      До родичів зниклого зателефонував невідомий, який повідомив, що чоловік потрапив у ДТП і потрібні терміново гроші для реабілітаційних дій.

      Родичі потерпілого направились до лікарні, та переконались, що зниклого там немає. Згодом, 50-річний чоловік повернувся додому і повідомив, що в нього відібрали гроші та три телефони.

      31-річний грабіжник
      Поліція впіймала 31-річного грабіжника / Фото: Нацполіція 

      Правоохоронці затримали 31-річного раніше судимого громадянина. Чоловік за допомогою вкраденого телефону намагався відібрати шахрайським шляхом гроші у його рідних. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "грабіж". Підозрюваному загрожує до шести років ув’язнення.

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      Теги: Кримінал
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