В Киеве из-за футбола ограничат работу метро: детали

В понедельник, 3 декабря, в Киеве из-за футбольного матча между командами "Динамо" и "Черноморец" могут ограничить вход в три станции метро – "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщил КП "Метрополитен" в соцсети Facebook.

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Как указано, вход в вышеупомянутые три станции могут перекрыть вечером.

Поскольку футбольный матч начнется в 18:30, то станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" могут закрыть после окончания матча, примерно в 20:30. Входы и выходы станций перекроют для перевозки болельщиков.