У Києві через футбол обмежать роботу метро: деталі

У понеділок, 3 грудня, у Києві через футбольний матч між командами "Динамо" і "Чорноморець" можуть обмежити вхід до трьох станцій метро – "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Про це повідомив КП "Метрополітен" у соцмережі Facebook.

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Як зазначено, вхід до вищезгаданих трьох станцій можуть перекрити ввечері.

Оскільки футбольний матч розпочнеться о 18:30, то станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" можуть закрити після закінчення матчу, приблизно о 20:30. Входи і виходи станцій перекриють для перевезення уболівальників.