В Киеве избили дочь погибшего волонтера Анастасию Павлову

В пятницу, 17 августа, в Киеве на Троещине жестоко избили дочь покойного украинского волонтера Сергея Павлова – Анастасию Павлову.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Тим Златкин.

"Дочь моего покойного друга Сергея, который с первых дней войны отчаянно волонтерил для украинской армии, избили вчера ночью", – говорится в сообщении.

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Сама Павлова в Facebook написала, что не ожидала нападения, поскольку направлялась на встречу и тот человек, который предложил ей встретиться, был другом семьи.

Тогда была я одна и 6 человек против меня, из которых 4 ребята... Я вышла встретить друга, сзади налетели и я просто отключилась на секунду, а потом начали ржать и говорить типа, если она сейчас встанет и тронет Карину, то мы ее с ног погасим,

– написала дочь волонтера.

После инцидента девушка обратилась в больницу скорой помощи. По ее словам, по вызову врачей полиция так и не приехала.