В оккупированном Крыму избили и ограбили свата Кучмы

В Крыму в ночь с 9 на 10 августа 2018 года неизвестные ворвались в дом бывшего премьер-министра Крыма Анатолия Франчука, после чего избили и ограбили его.

Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Читайте также: России нужно, чтобы нас не стало, но украинцы готовы защищать Донбасс до последнего, – Кучма

По словам пострадавшего, злоумышленники связали и избили его, а также вскрыли три сейфа, похитив крупную сумму денег.

"Я лег спать около часа ночи, заснул. Примерно около 2:00 ворвались несколько человек. Сколько именно их было, я в темноте не видел. Но трое держали меня. Возможно, их было больше. Мне связали руки и ноги, один держал связанные руки, второй – ноги, а третий бил по голове, по ногам. Затем в тряпку налили какую-то жидкость, положили на лицо, видимо, чтобы я потерял сознание", – рассказал Франчук.

Ограбление Анатолия Франчука

После того, как пострадавший пришел в себя, он по-прежнему был связан по рукам и ногам, а поскольку в доме на момент ограбления находился сам, криков никто не слышал. Только около 9:00 мужчину обнаружил его водитель, который пришел на работу.

"Из сейфов украли примерно миллион рублей, 137 тысяч долларов и много золота, которое принадлежало умершей 5 лет назад жене", – отметил он.