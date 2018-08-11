В окупованому Криму побили та пограбували свата Кучми

У Криму в ніч з 9 на 10 серпня 2018 року невідомі увірвалися в будинок колишнього прем'єр-міністра Криму Анатолія Франчука, після чого побили та пограбували його.

Про це повідомляє Кримське інформаційне агенство.

Читайте також: Росії потрібно, щоб нас не стало, але українці готові захищати Донбас до останнього, – Кучма

За словами постраждплого, зловмисники зв'язали і побили його, а також розкрили три сейфа, викравши велику суму грошей.

"Я ліг спати близько 1 години ночі, заснув. Приблизно близько 2 години ночі увірвалися кілька людей. Скільки саме їх було, я в темряві не бачив. Але троє тримали мене. Можливо, їх було більше. Мені зв'язали руки і ноги, один тримав пов'язані руки, другий –ноги, а третій бив по голові, по ногах. Потім на ганчірку налили якусь рідину, поклали на обличчя, мабуть, щоб я втратив свідомість", – розповів Франчук.



Пограбування Анатолія Франчука

Після того, як постраждалий прийшов до тями, він як і раніше був зв'язаний по руках і ногах, а оскільки в будинку на момент пограбування перебував сам, зойків ніхто не чув. Тільки близько 9:00 ранку чоловіка виявив його водій, який прийшов на роботу.

"З сейфів вкрали приблизно мільйон рублів, 137 тисяч доларів і багато золота, яке належало померлій 5 років тому дружині", - зазначив він.