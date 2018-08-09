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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росії потрібно, щоб нас не стало, але українці готові захищати Донбас до останнього, – Кучма

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Леонід Кучма закликав владу приділяти більше уваги соціальним аспектам життя на Донбасі
Леонід Кучма закликав владу приділяти більше уваги соціальним аспектам життя на Донбасі / Zik.ua

Другий президент України Леонід Кучма не має надій щодо того, що Росія добровільно виведе сили з Донбасу і закликав владу приділяти більше уваги соціальним аспектам життя в цьому регіоні.

Свою заяву Кучма зробив в інтерв'ю телеканалу ICTV з нагоди свого 80-річного ювілею, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Росії не потрібен Донбас, вона вкладає великі кошти, але що вона отримає? Там просто зруйнована територія, заводів практично немає, соціальна інфраструктура знищена, їм це не потрібно. Але їм треба через Донбас впливати на Україну. Їм треба, щоб нас взагалі не стало. Але ми цього, звичайно ж, не допустимо, однозначно,
– запевнив Кучма.

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Другий президент наголосив, що "українці налаштовані захищати Донбас до останнього, але владі необхідно приділяти увагу цьому регіону".

"Щоб люди на підконтрольних нам територіях розуміли, що вони наші, щоб ми вже зараз почали ремонт доріг і шкіл. Питання блокади з нашого боку – це абсолютний абсурд. Кого ми блокуємо? Людей, які приїжджають за продуктами, щоб прогодувати сім'ю?", – зазначив Кучма.

Він також прокоментував стан виконання мінських угод, заявивши, що порядок пунктів у документі не відповідає реальному порядку дій, які необхідно зробити: "Це – мир, повне припинення бойових дій. Але на невиконанні першого пункту (припинення вогню і повне відведення сил і озброєння) і зупинилися".

До слова, у червні перший президент України Леонід Кравчук назвав метод, яким держава може повернути окупований Донбас під свій контроль.

Теги: Новини України Новини політики Леонід Кучма Війна на Донбасі Україна – Росія Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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