Про це 24 Каналу розповів радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка, зауваживши, що перекидання мігрантів на кордон з Польщею, Литвою та Латвією з боку Білорусі продовжується. Кожного дня мігранти намагаються штурмувати кордон. Їм у цьому допомагають спецслужби Лукашенка.

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Намагаються тиснути на сусідів

Як наголосив Вячорка, Лукашенко продовжує це робити, аби тиснути на сусідів. Ще одна причина – відтягнути ресурси від України.

У такий спосіб Лукашенко в черговий раз прислуговує Путіну. І Литва, Польща та Латвія змушені посилювати захист кордону, концентрувати війська, щоб відловлювати цих мігрантів. Зараз там збудували стіну на кордоні. Але мігрантам все одно вдається пробиратися крізь неї. Ми знаємо, що для ЄС це велика проблема,

– сказав Вячорка.

Влітку президент Польщі Анджей Дуда перебував з візитом у Китаї. Очевидно, що він там обговорював проблему з мігрантами. Китай має вплив на Лукашенка. І вже була інформація, що це нібито дало певний ефект.

Через Білорусь йде транзит китайських товарів. І, до прикладу, упродовж останніх тижнів дещо зменшилися атаки мігрантів на кордон з Польщею. Є думка, що це через тиск Китаю,

– зауважив Вячорка.