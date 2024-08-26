Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що МЗС робить правильні заяви. Тобто фіксує необхідність Білорусі обережно ставитися до кордону з Україною й не проводити жодних дій, які будуть сприйматися як спроба ескалації на Півночі. Ніхто не залишить без відповіді білоруські провокації.

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Що робиться на білорусько-українському кордоні

Михайло Подоляк розповів, що Україна бачить певні передислокації у Білорусі, але вони не виглядають надто потужними. Приблизно 1,5 – 2 тисячі солдатів передислоковуються до Гомельської області. Розвідка все відстежує, активно працює на цьому напрямку. Щодо вагнерівців, їх на території Білорусі перебуває невелика кількість. Мовиться про сотні людей, але аж ніяк не про тисячі.

Інформаційно та дипломатично необхідно чітко позначати межі, за які білорусам рекомендовано не заходити. Що більше, Курська операція якраз-таки показує, що у Росії немає засобів, щоб допомогти союзній державі долучитися до агресивних дій проти України.

Сили оборони у повному обсязі й абсолютно точно готові на цьому напрямку. Вони мають достатньо ефективні фортифікаційні споруди. Активно відстежують будь-які передислокації з боку Білорусі. Але якихось особливих активностей немає,

– констатував радник голови ОПУ.