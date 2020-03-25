В Киеве количество больных коронавирусом увеличилось до 34, – Кличко

По состоянию на 16:00 25 марта в Киеве зафиксировали еще три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Поэтому общее количество больных в столице увеличилось до 34 человек.

Сейчас трое больных находятся в Александровской больнице столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке.

Важно Сколько киевлян протестовали на коронавирус: комментарий Кличко

Все трое киевлян – это мужчины в возрасте 31 год, 36 лет и 67 лет. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов.

В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Количество киевлян, заболевших Covid-19, возросло до 34 человек,

– написал Кличко.

Заметим, что ранее Кличко отметил, что в целом 21 больной находится в больнице (+3 новых случая), еще 10 – лечатся дома и находятся в самоизоляции. Еще более 30 человек сейчас проверяют на наличие коранавирусной инфекции.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 25 марта количество больных коронавирусом в Украине перевалило за сотню, из них 4 человека умерли, один – выздоровел.

12 марта в Украине объявили карантин до 3 апреля. 25 марта правительство приняло решение продлить его на 30 дней, то есть до 24 апреля.

От 16 марта страна закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение. Украинцы могут вернуться на родину личным авто или пешком. Других своих граждан Украина эвакуирует с помощью спецпоездов и спецрейсов.

25 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины. Ранее его ввели в ряде областей.



Важность карантина / Инфографика 24 канала