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      В Киеве количество больных коронавирусом увеличилось до 34, – Кличко

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      По состоянию на 16:00 25 марта в Киеве зафиксировали еще три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Поэтому общее количество больных в столице увеличилось до 34 человек.

      Сейчас трое больных находятся в Александровской больнице столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке.

      Важно Сколько киевлян протестовали на коронавирус: комментарий Кличко

      Все трое киевлян – это мужчины в возрасте 31 год, 36 лет и 67 лет. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов.

      В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Количество киевлян, заболевших Covid-19, возросло до 34 человек,
      – написал Кличко.

      Заметим, что ранее Кличко отметил, что в целом 21 больной находится в больнице (+3 новых случая), еще 10 – лечатся дома и находятся в самоизоляции. Еще более 30 человек сейчас проверяют на наличие коранавирусной инфекции.

      Коронавирус в Украине: главное

      • По состоянию на 25 марта количество больных коронавирусом в Украине перевалило за сотню, из них 4 человека умерли, один – выздоровел.
      • 12 марта в Украине объявили карантин до 3 апреля. 25 марта правительство приняло решение продлить его на 30 дней, то есть до 24 апреля.
      • От 16 марта страна закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение. Украинцы могут вернуться на родину личным авто или пешком. Других своих граждан Украина эвакуирует с помощью спецпоездов и спецрейсов.
      • 25 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины. Ранее его ввели в ряде областей.

      Важливість карантину
      Важность карантина / Инфографика 24 канала

      Метро в Киеве будет закрытым минимум до 3 апреля – но это могут продолжить, – Кличко
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Виталий Кличко
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