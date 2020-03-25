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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      У Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася до 34, – Кличко

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      У Києві зафіксували три нових випадки захворювання / unsplash.com

      Станом на 16:00 25 березня у Києві зафіксували ще три нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Відтак загальна кількість хворих у столиці збільшилася до 34 людей.

      Наразі троє хворих перебувають в Олександрівській лікарні столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у фейсбуці.

      Важливо Скільки киян протестували на коронавірус: коментар Кличка

      Усі троє киян – це чоловіки віком 31 рік, 36 років та 67 років. Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один прибув з Об'єднаних Арабських Еміратів.

      У Києві збільшується тривожна статистика. Сьогодні вдень додалися ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Дані ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". Кількість киян, які захворіли на Covid-19, зросла до 34 осіб,
      – написав Кличко.

      Зауважимо, що раніше Кличко зазначив, що загалом 21 хворий перебуває у лікарні (+3 нових випадки), ще 10 – лікуються вдома та перебувають на самоізоляції. Ще понад 30 людей наразі перевіряють на наявність коронавірусної інфекції.

      Коронавірус в Україні: головне

      • Станом на 25 березня кількість хворих на коронавірус в Україні перевалила за сотню, з них 4 людини померли, одна – одужала.
      • 12 березня в Україні оголосили карантин до 3 квітня. 25 березня уряд ухвалив рішення подовжити його на 30 днів, тобто до 24 квітня.
      • Від 16 березня країна закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення. Українці можуть повернутися на батьківщину власним авто чи пішки. Інших своїх громадян Україна евакуйовує за допомогою спецпотягів і спецрейсів.
      • 25 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації у всій території України. Раніше його запровадили у низці областей.

      Важливість карантину
      Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу

      Метро у Києві буде закритим щонайменше до 3 квітня, але це можуть продовжити , – Кличко
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Віталій Кличко Україна – Росія
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