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      В Киеве Lexus влетел в маршрутку, среди пострадавших – ребенок: фото и видео ДТП

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      ДТП с участием Lexus и маршрутки в Киеве / kiev.informator.ua

      В Киеве неподалеку от станции метро Бориспольская вечером 9 января произошло жесткое ДТП. Lexus влетел в маршрутный автобус, из-за чего пострадали 4 человека, среди которых и ребенок.

      По предварительным данным, водитель Lexus ехал по Бориспольскому шоссе, возвращаясь из аэропорта. В этот момент с улицы Свитла на Харьковскую площадь ехала маршрутка, пишет "Информатор".

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      На перекрестке водитель внедорожника не разминулся с автобусом и въехал в него.

      В Lexus на момент аварии находились три человека – семья с ребенком, которые возвращались с отдыха в Дубае. Все они получили травмы и были госпитализированы.


      ДТП в Киеве с участием внедорожника и маршрутки / фото "Информатор"

      Также во время ДТП получил ранения пассажир маршрутки – 16-летний парень. Он рассек голову и получил сотрясение мозга.

      В Киеве Lexus влетел в маршрутку: видео

       

       


      Поврежденная во время ДТП маршрутка в Киеве / фото "Информатор"


      Lexus влетел в маршрутку в столице / фото "Информатор"

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Постраждалі Новости Киева Аварии и ДТП
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