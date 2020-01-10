В Киеве Lexus влетел в маршрутку, среди пострадавших – ребенок: фото и видео ДТП

В Киеве неподалеку от станции метро Бориспольская вечером 9 января произошло жесткое ДТП. Lexus влетел в маршрутный автобус, из-за чего пострадали 4 человека, среди которых и ребенок.

По предварительным данным, водитель Lexus ехал по Бориспольскому шоссе, возвращаясь из аэропорта. В этот момент с улицы Свитла на Харьковскую площадь ехала маршрутка, пишет "Информатор".

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На перекрестке водитель внедорожника не разминулся с автобусом и въехал в него.

В Lexus на момент аварии находились три человека – семья с ребенком, которые возвращались с отдыха в Дубае. Все они получили травмы и были госпитализированы.



ДТП в Киеве с участием внедорожника и маршрутки / фото "Информатор"

Также во время ДТП получил ранения пассажир маршрутки – 16-летний парень. Он рассек голову и получил сотрясение мозга.

В Киеве Lexus влетел в маршрутку: видео



Поврежденная во время ДТП маршрутка в Киеве / фото "Информатор"