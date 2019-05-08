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      В Киеве Lexus вылетел на ступеньки: фото, видео

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      В Киеве Lexus вылетел на лестницу и остановился на ступеньках
      В Киеве Lexus вылетел на лестницу и остановился на ступеньках / Информатор

      Ночью 8 мая в Киеве с участием одного автомобиля произошло ДТП. Lexus Is 250 врезался в дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Детали инцидента устанавливают правоохранители.

      Авария произошла по адресу проспект Воздухофлотский, 37. Инцидент произошел около полуночи. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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      Lexus выехал из Севастопольской площади на Воздухофлотский проспект и двигался в сторону Соломенской площади. Во время поворота водитель легковушки не справился с управлением и вылетел с дороги.

      Автомобіль вилетів з дороги та зупинився на сходах будинку
      Автомобиль вылетел с дороги и остановился на лестнице дома

      Сначала автомобиль зацепил дерево, а затем по ступенькам выехал в пятиэтажный дом. Lexus остановился на крыльце у входа в центр по вопросам качества обучения.

      Смотрите видео с места события:

      К счастью, из людей никто не пострадал. Повредился только автомобиль и лестницы.

      Изображение места происшествия на карте:

      По словам правоохранителей, водитель был трезв. На место выехали медики, однако их помощь никому не понадобилась. Также на месте ДТП работал экипаж патрульной полиции, который и выясняет детали инцидента.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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