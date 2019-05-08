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      У Києві Lexus вилетів на сходи: фото, відео

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      У Києві Lexus вилетів на сходи та зупинився на сходах
      У Києві Lexus вилетів на сходи та зупинився на сходах / Інформатор

      У ніч на 8 травня в Києві за участю одного автомобіля трапилась ДТП. Lexus Is 250 врізався в будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Деталі інциденту встановлюють правоохоронці.

      Аварія трапилась за адресою проспект Повітрофлотський, 37. Інцидент стався близько опівночі. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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      Lexus виїхав з Севастопольської площі на Повітрофлотський проспект і рухався в бік Солом'янської площі. Під час повороту водій легковика не впорався з керуванням і вилетів з дороги.

      Автомобіль вилетів з дороги та зупинився на сходах будинку
      Автомобіль вилетів з дороги та зупинився на сходах будинку

      Спершу автомобіль зачепив дерево, а після цього по сходинках виїхав до п'ятиповерхового будинку. Lexus зупинився на ганку біля входу в центр з питань якості навчання.

      Дивіться відео з місця події:

      На щастя, із людей ніхто не постраждав. Пошкодився лише автомобіль та сходи.

      Карта із зображенням місця події на карті:

      За словами правоохоронців, водій був тверезим. На місце виїхали медики, проте їх допомога нікому не знадобилась. Також на ДТП працював екіпаж патрульної поліції, який і з'ясовує деталі інциденту.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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