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      Під Києвом в аварію потрапили три автомобілі, водія Fiat вирізали рятувальники: фото

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      Під Києвом в аварію потрапили три автомобілі
      Під Києвом в аварію потрапили три автомобілі / Інформатор

      Напередодні ввечері близько 19-ї години під Києвом сталося ДТП. Аварія трапилася на трасі Київ – Ковель – Ягодин недалеко від села Пилиповичі. Учасниками зіткнення стало відразу три автомобілі, кілька людей постраждало.

      Рятувальникам довелося вирізати одного з водіїв із понівеченої машини. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу ГСЧС в Київській області.

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      Учасниками зіткнення стали Fiat Doblo, Kia Rio і мікроавтобус Ford Transit. Заблокованим в своєму автомобілі виявився саме водій Doblo. Рятувальникам вдалось деблокувати чоловіка і його успішно передали медикам.

      Місце події із зображенням на карті:

      Також бригада швидкої допомоги госпіталізувала і водія мікроавтобуса. Після цього надзвичайники розчистили місце аварії. Крім них і медиків на місці також працювали поліцейські, яким і належить з'ясувати причину і подробиці події.

      Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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