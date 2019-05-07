Під Києвом в аварію потрапили три автомобілі, водія Fiat вирізали рятувальники: фото

Напередодні ввечері близько 19-ї години під Києвом сталося ДТП. Аварія трапилася на трасі Київ – Ковель – Ягодин недалеко від села Пилиповичі. Учасниками зіткнення стало відразу три автомобілі, кілька людей постраждало.

Рятувальникам довелося вирізати одного з водіїв із понівеченої машини. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу ГСЧС в Київській області.

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Учасниками зіткнення стали Fiat Doblo, Kia Rio і мікроавтобус Ford Transit. Заблокованим в своєму автомобілі виявився саме водій Doblo. Рятувальникам вдалось деблокувати чоловіка і його успішно передали медикам.

Місце події із зображенням на карті:

Також бригада швидкої допомоги госпіталізувала і водія мікроавтобуса. Після цього надзвичайники розчистили місце аварії. Крім них і медиків на місці також працювали поліцейські, яким і належить з'ясувати причину і подробиці події.

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