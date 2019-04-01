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      В Києві на залізничному мості повісився чоловік: фото, відео

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      В Києві на залізничному мості повісився чоловік: фото, відео
      В Києві на залізничному мості повісився чоловік: фото, відео / Інформатор

      У понеділок, 1 квітня, недалеко від вулиці Жмеринської знайшли повішеного людини. Близько 9 ранку в поліцію повідомили, що мертвий чоловік висить в петлі на перилах мосту через залізничну гілку.

      Попередньо, він скоїв суїцид. Про це повідомляє Інофрматор з місця події.

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      Страшну знахідку виявив машиніст поїзда, коли проїжджав через переправу, і подзвонив в поліцію.

      Відео з місця події:

      Медики констатували смерть, після чого в промзону прибули рятувальники, які зняли тіло з перил. Загиблому було близько 55 років.

      Місце події на карті Києва:

      При собі у чоловіка не було документів. За словами слідчих, на тілі немає слідів насильницької смерті, крім травм від задухи.

      Труп чоловіка знайшли поблизу залізничного мосту на вулиці Жмеринській
      Труп чоловіка знайшли поблизу залізничного мосту на вулиці Жмеринській

      Його доставили в морг для більш докладної експертизи.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
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