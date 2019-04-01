В Києві на залізничному мості повісився чоловік: фото, відео

У понеділок, 1 квітня, недалеко від вулиці Жмеринської знайшли повішеного людини. Близько 9 ранку в поліцію повідомили, що мертвий чоловік висить в петлі на перилах мосту через залізничну гілку.

Попередньо, він скоїв суїцид. Про це повідомляє Інофрматор з місця події.

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Страшну знахідку виявив машиніст поїзда, коли проїжджав через переправу, і подзвонив в поліцію.

Відео з місця події:

Медики констатували смерть, після чого в промзону прибули рятувальники, які зняли тіло з перил. Загиблому було близько 55 років.

Місце події на карті Києва:

При собі у чоловіка не було документів. За словами слідчих, на тілі немає слідів насильницької смерті, крім травм від задухи.



Труп чоловіка знайшли поблизу залізничного мосту на вулиці Жмеринській

Його доставили в морг для більш докладної експертизи.