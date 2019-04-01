В Киеве на железнодорожном мосту повесился мужчина: фото, видео

В понедельник, 1 апреля, недалеко от улицы Жмеринской нашли повешенного человека. Около 9 утра в полицию сообщили, что мертвый человек висит в петле на перилах моста через железнодорожную ветку.

Предварительно, он совершил суицид. Об этом сообщает Инофрматор с места происшествия.

Читайте также: В ночь на 1 апреля в Киеве мужчина выпал из окна на 9 этаже: фото, видео

Страшную находку обнаружил машинист поезда, когда проезжал через переправу, и позвонил в полицию.

Видео с места события:

Медики констатировали смерть, после чего в промзону прибыли спасатели, которые сняли тело с перил. Погибшему было около 55 лет.

Место события на карте Киева:

При себе у мужчины не было документов. По словам следователей, на теле нет следов насильственной смерти, кроме травм от удушья.

Труп мужчины нашли возле железнодорожного моста на улице Жмеринской

Его доставили в морг для более подробной экспертизы.