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      В Киеве на железнодорожном мосту повесился мужчина: фото, видео

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      В Киеве на железнодорожном мосту повесился мужчина: фото, видео
      / Информатор

      В понедельник, 1 апреля, недалеко от улицы Жмеринской нашли повешенного человека. Около 9 утра в полицию сообщили, что мертвый человек висит в петле на перилах моста через железнодорожную ветку.

      Предварительно, он совершил суицид. Об этом сообщает Инофрматор с места происшествия.

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      Страшную находку обнаружил машинист поезда, когда проезжал через переправу, и позвонил в полицию.

      Видео с места события:

      Медики констатировали смерть, после чего в промзону прибыли спасатели, которые сняли тело с перил. Погибшему было около 55 лет.

      Место события на карте Киева:

      При себе у мужчины не было документов. По словам следователей, на теле нет следов насильственной смерти, кроме травм от удушья.

      Труп чоловіка знайшли поблизу залізничного мосту на вулиці Жмеринській

      Труп мужчины нашли возле железнодорожного моста на улице Жмеринской

      Его доставили в морг для более подробной экспертизы.

      blog_ava
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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
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