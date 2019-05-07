Под Киевом в аварию попали три автомобиля, водителя Fiat вырезали спасатели: фото

Накануне вечером около 19 часов под Киевом произошло ДТП. Авария произошла на трассе Киев – Ковель – Ягодин недалеко от села Пилиповичи. Участниками столкновения стали сразу три автомобиля, несколько человек пострадали.

Спасателям пришлось вырезать одного из водителей с разбитой машины. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киевской области.

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Участниками столкновения стали Fiat Doblo, Kia Rio и микроавтобус Ford Transit. Заблокированным в своем автомобиле оказался именно водитель Doblo. Спасателям удалось деблокировать мужчину и его успешно передали медикам.

Место происшествия с изображением на карте:

Также бригада скорой помощи госпитализировала и водителя микроавтобуса. После этого чрезвычайники расчистили место аварии. Кроме них и медиков на месте также работали полицейские, которым и предстоит выяснить причину и подробности происшествия.

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