В Киеве поолиция перекрыла улицы вокруг Администрации президента

Полиция перекрыла правительственный квартал для движения автомобильного транспорта. На закрытую территорию могут попасть только жители близлежащих домов.

Издание РБК-Украина сообщил, что действия полиции связаны с запланированными на субботу, 16 марта, акциями против хищений в оборонном комплексе.

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Отмечается, что перекрыты въезды на улице Шелковичная, Институтская, Лютеранская, Садовая, Круглоуниверситетская и Липская.



Полиция перекрыла прилегающие улицы у здания Администрации президента // РБК-Украина

24 канал сообщал о том, что "Национальный корпус" планирует провести на Майдане Независимости масштабную акцию "Свинарчук Порошенко – за решетку!". В связи с заявленным митингом Посольство США в Украине опубликовало предупреждение для граждан.

Что известно о "Национальный корпус"?Украинская политическая партия, которая появилась 14 октября 2016 после объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины". Основой политсилы стали активисты ОО Гражданский Корпус "Азов", бывшие военные полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Белецкий.