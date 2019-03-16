07:46
16 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинские басни. Союз поднялся в воздух
      Вєсті Кремля
      21:55, 15 марта
      Вести. UA: Россия требует репараций от Украины. Математические просчеты Зеленского
      Вєсті.UA
      21:03, 15 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      В Киеве поолиция перекрыла улицы вокруг Администрации президента

      273 Читати новину українською
      Полиция перекрыла в столице улице возле Администрации президента
      Полиция перекрыла в столице улице возле Администрации президента / РБК-Украина

      Полиция перекрыла правительственный квартал для движения автомобильного транспорта. На закрытую территорию могут попасть только жители близлежащих домов.

      Издание РБК-Украина сообщил, что действия полиции связаны с запланированными на субботу, 16 марта, акциями против хищений в оборонном комплексе.

      Читайте также: "Нацкорпус" устроил акцию во время визита Порошенко в Чернигов с лозунгами "где отрубленные руки?"

      Отмечается, что перекрыты въезды на улице Шелковичная, Институтская, Лютеранская, Садовая, Круглоуниверситетская и Липская.

      Київ, поліція
      Полиция перекрыла прилегающие улицы у здания Администрации президента // РБК-Украина

      24 канал сообщал о том, что "Национальный корпус" планирует провести на Майдане Независимости масштабную акцию "Свинарчук Порошенко – за решетку!". В связи с заявленным митингом Посольство США в Украине опубликовало предупреждение для граждан.

      Что известно о "Национальный корпус"?Украинская политическая партия, которая появилась 14 октября 2016 после объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины". Основой политсилы стали активисты ОО Гражданский Корпус "Азов", бывшие военные полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Белецкий.

      blog_ava
      Посол США прокомментировала коррупцию в "Укроборонпроме" и работу НАБУ и САП
      сегодня
      215
      Теги: Новости Украины Национальный корпус Коррупционные схемы в Укроборонпроме Новости Киева Протесты
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 15 марта: Расстрел людей в Новой Зеландии онлайн, новые санкции против РФ
      15 марта , 23:55 Главные новости 15 марта: Расстрел людей в Новой Зеландии онлайн, новые санкции против РФ
      286
      Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
      15 марта , 21:03 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
      Наталя Боднар 127
      События в Новой Зеландии: кто такая Эбба Аккерлюнд и как она может быть причастна к теракту
      15 марта , 20:02 События в Новой Зеландии: кто такая Эбба Аккерлюнд и как она может быть причастна к теракту
      Андрій Шляхтін 1220
      Теракт в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках
      15 марта , 18:57 Теракт в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках
      Ірина Лаб'як 7269
      Скандал, война и государственная измена: почему говорят о назначении во внешней разведке
      15 марта , 18:01 Скандал, война и государственная измена: почему говорят о назначении во внешней разведке
      Євгенія Мазур 664
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Порошенко едет к Олланду: о чем будут говорить президенты
       19 июня 2016 , 15:41 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Шахтер может приобрести еще одного перспективного бразильца
       26 января , 10:08
      Месси лично убедил талантливого хавбека перейти в Барселону
       26 января , 22:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук