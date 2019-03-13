"Нацкорпус" устроил акцию во время визита Порошенко в Чернигов

Члены партии "Национальный корпус" устроили 13 марта акцию в Чернигове, куда прибыл президент Петр Порошенко. Активисты снова требуют наказать участников коррупционных сделок в "Укроборонпроме" и отчитываться о ходе расследования уголовных дел.

"Нацкорпус" собрал своих единомышленников возле Екатерининской церкви, чтобы задать вопрос Порошенко. Участники акции скандируют " Свинарчуков за решетку!", "Где отрубленные руки?" и "Слава Украине!"

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Главное требование "Нацкорпуса" – заключить уволенного с должности замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына. Журналисты выяснили, что эти лица могут иметь отношение к хищениям в "оборонке".

Смотрите видео акции "Нацкорпуса" в Чернигове:

Насчет Порошенко, то в Чернигове он принимал участие в Совете регионального развития. После этого президент выступил на сцене возле Екатерининской церкви.

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Видео выхода Порошенко появилось на его Facebook-странице. Он пришел мимо "Нацкорпуса" под возгласы: "Позор!" и " Ху * ло!" и отказался отвечать на вопросы участников акции.

Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!,

– воскликнул в ответ Порошенко.

Опубліковано Високий Вал / VAL.UA / Новини Чернігова Середа, 13 березня 2019 р.

Вітаю Чернігівщину! Дякую за патріотизм та віру у те, що разом ми збудуємо Україну щасливих і заможних людей! Опубліковано Петром Порошенком Середа, 13 березня 2019 р.

Президент втік від Національного Корпусу в Чернігові Опубліковано Національний Корпус Чернігів Середа, 13 березня 2019 р.

К церкви людей пропускают только через металлоискатель. В центре Чернигова дежурит много полиции. По данным издания "Высокий вал", в ожидании президента возле филармонии потерял сознание пожилой мужчина. Он упал на асфальт и ударился головой. Мужчину быстро подняли и оказали ему медицинскую помощь.

Через некоторое время "Нацкорпус" разошелся, поскольку участники акции не могли подойти близко к Порошенко и высказать свои требования. Однако в организации говорят, что объявят свои требования дистанционно.

Похожую акцию "Нацкорпус" провел 9 марта в Черкассах – тоже по случаю визита в город петра Порошенко. Требования участников акции были теми же: честного расследования дела о коррупции в "Укроборнпроме" и заключения Олега Гладковского и его сына Игоря. Во время акции между членами "Нацкорпуса" и полицией вспыхнули столкновения, поскольку активисты пытались прорваться к сцене, где выступал Порошенко. В результате инцидента пострадали 22 правоохранителя.

В полиции говорят, что члены "Нацкорпуса" провоцировали на драку прохожих, применили к правоохранителям газ раздражающего действия, физическую силу, зажгли файеры и попытались заблокировать кортеж президента.

После столкновений правоохранители открыли 2 дела и задержали ряд активистов. При этом члены организации заявляли о незаконных задержаниях собратьев и даже похищение с применением силы , а также массовые обыски в их квартирах.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.



Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацкой", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.