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      "Нацкорпус" устроил акцию во время визита Порошенко в Чернигов

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      "Нацкорпус" устроил акцию во время визита Порошенко в Чернигов
      "Нацкорпус" устроил акцию во время визита Порошенко в Чернигов / Facebook-страница " Нацкорпуса"

      Члены партии "Национальный корпус" устроили 13 марта акцию в Чернигове, куда прибыл президент Петр Порошенко. Активисты снова требуют наказать участников коррупционных сделок в "Укроборонпроме" и отчитываться о ходе расследования уголовных дел.

      "Нацкорпус" собрал своих единомышленников возле Екатерининской церкви, чтобы задать вопрос Порошенко. Участники акции скандируют " Свинарчуков за решетку!", "Где отрубленные руки?" и "Слава Украине!"

      Читайте также: Столкновения в Черкассах: суд избрал меру пресечения членам "Нацкорпуса"

      Главное требование "Нацкорпуса" – заключить уволенного с должности замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына. Журналисты выяснили, что эти лица могут иметь отношение к хищениям в "оборонке".

      Смотрите видео акции "Нацкорпуса" в Чернигове:

      Насчет Порошенко, то в Чернигове он принимал участие в Совете регионального развития. После этого президент выступил на сцене возле Екатерининской церкви.

      Читайте также: Жесткие протесты националистов: кому это выгодно?

      Видео выхода Порошенко появилось на его Facebook-странице. Он пришел мимо "Нацкорпуса" под возгласы: "Позор!" и " Ху * ло!" и отказался отвечать на вопросы участников акции.

      Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!,
      – воскликнул в ответ Порошенко.

       

      Опубліковано Високий Вал / VAL.UA / Новини Чернігова Середа, 13 березня 2019 р.

      Вітаю Чернігівщину! Дякую за патріотизм та віру у те, що разом ми збудуємо Україну щасливих і заможних людей!

      Опубліковано Петром Порошенком Середа, 13 березня 2019 р.

      Президент втік від Національного Корпусу в Чернігові

      Опубліковано Національний Корпус Чернігів Середа, 13 березня 2019 р.

      К церкви людей пропускают только через металлоискатель. В центре Чернигова дежурит много полиции. По данным издания "Высокий вал", в ожидании президента возле филармонии потерял сознание пожилой мужчина. Он упал на асфальт и ударился головой. Мужчину быстро подняли и оказали ему медицинскую помощь.

      У Чернігові в очікуванні Порошенка літній чернігівець втратив свідомість

      У Чернігові в очікуванні Порошенка літній чернігівець втратив свідомість

      Опубліковано Високий Вал / VAL.UA / Новини Чернігова Середа, 13 березня 2019 р.

      Через некоторое время "Нацкорпус" разошелся, поскольку участники акции не могли подойти близко к Порошенко и высказать свои требования. Однако в организации говорят, что объявят свои требования дистанционно.

      Похожую акцию "Нацкорпус" провел 9 марта в Черкассах – тоже по случаю визита в город петра Порошенко. Требования участников акции были теми же: честного расследования дела о коррупции в "Укроборнпроме" и заключения Олега Гладковского и его сына Игоря. Во время акции между членами "Нацкорпуса" и полицией вспыхнули столкновения, поскольку активисты пытались прорваться к сцене, где выступал Порошенко. В результате инцидента пострадали 22 правоохранителя.

      В полиции говорят, что члены "Нацкорпуса" провоцировали на драку прохожих, применили к правоохранителям газ раздражающего действия, физическую силу, зажгли файеры и попытались заблокировать кортеж президента.

      После столкновений правоохранители открыли 2 дела и задержали ряд активистов. При этом члены организации заявляли о незаконных задержаниях собратьев и даже похищение с применением силы , а также массовые обыски в их квартирах.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?
      Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.

      Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацкой", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

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      Теги: Петр Порошенко Новости политики Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Национальный корпус Пикет Протесты Новости Чернигова
      Источник: 24 канал
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