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      Артем Овдієнко

      Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?

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      "Національні дружини" налаштовані рішуче
      "Національні дружини" налаштовані рішуче / @Polk_Azov

      Скандал з корупцією в "Укроборонпромі", президентські та парламентські вибори в Україні, раптова активність "Національних дружин" – як усе це пов'язано?

      Юлії Тимошенко так і не вдалося оголосити чинному президенту Петру Порошенку імпічмент, про який вона заговорила, щойно стали відомі перші подробиці розкрадань в "Укроборонпромі". І Порошенко став уже четвертим українським президентом, щодо якого Тимошенко не змогла здійснити свою погрозу про дострокове припинення його повноважень. А грозилася вона імпічментом, окрім як Порошенку, ще також Кучмі, Ющенку та Януковичу.

      Але Тимошенко не була б собою, якби не продовжила атакувати передвиборний рейтинг Порошенка, використовуючи скандал про розкрадання у вітчизняній оборонці. Втім, лише одними розмовами ця тема українцям досить швидко набридла б…

      І тут Тимошенко дуже пощастило, адже – за дивним збігом обставин – тема розкрадань в "Укроборонпромі" й причетність до цього друзів Порошенка – Гладковських-Свинарчуків не зникає із фокусу уваги українців завдяки тому, що її стали активно педалювати "Національні дружини", влаштовуючи багатотисячні мітинги й пікети. А їхній "білий вождь" Андрій Білецький навіть ультиматум Порошенкові оголосив – дав тиждень на те, щоби посадити Гладковських й арештувати їхнє майно, інакше погрожує силою зривати кожну з майбутніх зустрічей Порошенка з виборцями.

      Протести в КиєвіАктивісти "Національного корпусу" після акції на Майдані Незалежності у Києві (мета – взяття під варту екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря) влаштували сутички з правоохоронцями під Адміністрацією Президента. Зокрема, вони використовували димові шашки та сльозогінний газ. У результаті постраждали двоє поліцейських і один нацгвардієць.

      І натепер є кілька пояснень такої раптової активності Білецького. Найпростіше – він узявся на резонансній темі набирати бали своїм "Національним дружинам", щоб восени виграти парламентські вибори і зайти до нової Верховної Ради.

      Є і найконспірологічніша теорія. Влаштовуючи бійки з копами й зриваючи передвиборну агітацію Порошенка, Білецький грає… на руку Порошенка. Мовляв, чинний президент розуміє, що програє вибори, то ж завдяки таким от силовим заворушенням матиме офіційний привід вибори скасувати для начебто "нормалізації" ситуації й знешкодження тих "нациків", які силою втручають у виборчий процес.

      Бійка в ЧеркасахЧлени організації "Нацкорпус" 9 березня влаштували у Черкасах акцію з нагоди візиту до міста президента Петра Порошенка. Так, активісти вимагали від глави держави чесного розслідування резонансної справи про розкрадання в "Укроборонпромі".
      В межах акції члени "Нацкорпусу" хотіли підійти ближче до сцени, де виступав гарант, проте цьому завадили правоохоронці. В результаті – спалахнула сутичка, постраждали 22 поліцейських, 19 довелося шпиталізувати. Двох організаторів заворушень правоохоронці затримали.

      Але є й ще одна версія, що також пояснює причини раптової активності "Національних дружин". А саме – те, що їхніми послугами із розкачування ситуації й дискредитації чинного президента може скористатися Юлія Тимошенко. Точніше кажучи, Тимошенко отримала "Національні дружини" у довісок до всього Міністерства внутрішніх справ – й сталося це тоді, коли Арсен Аваков, зрадивши свого нинішнього союзника по парламентський коаліції, вирішив саме із Тимошенко зв’язати своє політичне майбутнє й перейшов на її бік барикад.


      Радикали проти поліції

      Звісно, Аваков усе спростовує – і те, що він став союзником Тимошенко (а МВС узялося активно розслідувати факти підкупу виборців з боку БПП), і те, що він причетний до "Національних дружин" (запевняє, що він там ні до чого, і що колишній командир полку "Азов" Нацгвардії МВС сам той політичний рух організував).

      Може й так, утім, як не крути, досить дивним виглядає цей праведний гнів Білецького щодо розкрадань друзями Порошенка оборонного бюджету й продажу армії запчастин за завищеними цінами. Так, досить дивним – зважаючи на те, що Білецький чомусь не гнівався так на Авакова-молодшого, коли того звинуватили у розкраданні оборонного бюджету й продажу Нацгвардії амуніції за завищеними цінами.

      То ж тут нестиковка виходить. Адже якщо Білецький такий патріот, і в нього душа болить за країну і армію, і він є незалежним від чинного міністра внутрішніх справ, – то мені незрозуміло, чому "Національні дружини" були абсолютно байдужими до скандалу з рюкзаками Авакова. Й мені важко повірити, що то просто так співпало, що "Національні дружини" самі по собі взялися педалювати тему Гладковських-Свинарчуків, ставити Порошенкові ультиматуми й погрожувати силовим втручанням у його передвиборні акції…

      Маю я щодо цього певні сумніви, адже чітко бачу, хто від активності "Національних дружин" виграє найбільше. Ще латиняни казали, а за ними Ленін повторював: "Cui prodest" – тобто, шукайте: "Кому вигідно".

      Що таке "Національний корпус"?Це українська націоналістична політична партія. Її було створено шляхом об'єднання громадського руху "Чесні справи" та громадської організації "Патріот України" у жовтні 2016 року. Основою партії стали активісти ГО "Цивільний Корпус "Азов", колишні військовослужбовці полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі Національний корпус Арсен Аваков Президентські вибори 2019 Публікації Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Андрій Білецький Національна дружина Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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