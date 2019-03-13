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      Столкновения в Черкассах: суд избрал меру пресечения членам "Нацкорпуса"

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      Суд избрал меры пресечения членам "Нацкорпуса" Братко и Кухарчуку.
      Суд избрал меры пресечения членам "Нацкорпуса" Братко и Кухарчуку. / Коллаж 24 канал

      Сосновский райсуд Черкасс избрал меру пресечения для руководителя черкасской ячейки партии "Национальный корпус" Дмитрия Кухарчука и члена местной ячейки политсилы Антона Братко. Их подозревают в участии в столкновениях с правоохранителями в Черкассах во время визита президента Петра Порошенко.

      Так, Братко будет вынужден в течение следующих 2 месяцев находиться под домашним арестом в ночное время (с 20:00 до 7:00).

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      Кухарчука отправили на 2 месяца круглосуточного домашнего ареста.

      Что известно о столкновениях в Черкассах с участием "Нацкорпуса"?Члены организации устроили в Черкассах акцию по случаю визита в город президента Петра Порошенко. Активисты требовали от главы государства честного расследования скандального дела о коррупции на госпредприятии "Укроборнпром". В частности, требовали посадить фигурантов дела заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.

      В рамках своей акции сначала члены "Нацкорпуса" пришли во Дворец "Дружбы народов", где выступал Порошенко, и хотели подойти ближе к сцене. Однако этому помешали правоохранители. Тогда и вспыхнули столкновения активистов с полицией, в результате чего пострадали 22 правоохранителей. Из пострадавших 19 человек госпитализировали.

      В полиции заявляют, что члены "Нацкорпуса" провоцировали на драку прохожих, применили к правоохранителям газ раздражающего действия, физическую силу, зажгли файеры и попытались заблокировать кортеж президента.

      Полиции все же удалось оттеснить представителей "Нацкорпуса". Правоохранители открыли 2 дела по факту беспорядков и задержали ряд активистов. При этом члены организации заявляли о незаконных задержаниях собратьев и даже похищения с применением силы и массовых обысках в их квартирах.

      что известно о столкновениях в черкассах с участием "нацкорпуса": последние новости
       
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      Теги: Новости Украины Арест Судьи Новости Черкасс столкновения Национальный корпус
      Источник: 24 канал
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