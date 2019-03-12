"Рука Кремля" и беспорядки в Киеве и Черкассах: версия Порошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил мнение, что управляемые Кремлем силы является непричастным к беспорядкам, которые произошли 9 марта в Киеве и Черкассах. Тогда представители "Нацкорпуса" и ветераны войны на Донбассе устроили стычки с правоохранителями.

Как он отметил в эфире телеканала ICTV, информация о "российском следе" в вышеупомянутых стычках является "чушью".

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По его убеждению, те, кто устроил беспорядки, "решили, что они могут переходить границы".

"Нельзя заявлять об одном преступлении, осуществляя другое", – говорит глава МВД.

Как подчеркнул Аваков, "миссия Нацполиции – даже когда все сходят с ума и многие переходят границы, быть спокойными и делать свою работу, даже если будут правоохранителей дискредитировать".

О каких беспорядках с участием "Нацкорпуса" идет речь?

3 марта 2019 года "Национальный корпус" и "Национальные дружины" пикетировали здание фигуранта расследования программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", о хищениях в оборонной сфере, Игоря Гладковского – сына тогда еще заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

Журналисты проекта Bihus.Info провели расследование, в результате которого выяснили, что Игорь Гладковский совместно с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По их данным, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным схемам, убеждают расследователи, причастны Олег Гладковский (бизнес-партнер президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта", глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Согласно обнародованным данным, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который в то время принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел в отношении "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.



27 февраля в НАБУ заявили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением.

9 марта числа в Киеве более тысячи активистов партии "Национальный корпуса" и ветераны войны на Донбассе сначала провели акцию на Майдане Незалежности в Киеве, а затем перешли под здание Администрации президента Украины и пытались прорвать кордон правоохранителей. В итоге произошли столкновения, в результате которых пострадали трое силовиков.

Требования участников акции были аналогичными – наказать виновных в хищении в "Укроборонпроме", арестовать уже экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов этого скандала.

В тот же день неспокойно в было в Черкассах, и здесь также отличился "Национальный корпус". Дело в том, что в этот город осуществил визит президент Петр Порошенко и проводил митинг после торжеств в честь 205-й годовщины рождения Тараса Шевченко. Однако, несколько десятков националистов пытались прорваться на сцену к главе государства, но им помешала полиция.

Впоследствии правоохранители заявили о 22 раненых стражах порядка, среди которых был начальник полиции области Валерий Лютый, окровавленное лицо которого сразу же облетело СМИ и соцсети. Полиция уже открыла уголовные дела по статьям о насилии в отношении своих работников и хулиганство.

10 марта полиция задержала 2 организаторов столкновений "Нацкорпуса" с правоохранителями в Черкассах. Задержанных обвиняют в организации хулиганских действий и нанесении телесных повреждений полицейским, которые охраняли общественный порядок.

Уже вечером в "Нацкорпусе" заявили об исчезновении 7 своих активистов: их, будто бы, с применением силы похитили из автомобиля. Вскоре 5 активистов освободили, а двое остались под стражей. 12 марта полиция вручила им подозрения.

По словам лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого, именно президент Порошенко "заказал физическое уничтожение" лидеров его политсилы и приказал это сделать СБУ. Кроме Порошенко, он обнародовал и другое громкое имя. По мнению политика, причастным к преследованию "Нацкорпуса" является заместитель главы СБУ Виктор Кононенко псевдо "Латыш", который "через Илью по прозвищу "Кочевник" отвечает за связи с криминальными авторитетами "Нариком", "Аликом", "Эмилем" из Днепропетровской области". В СБУ с удивлением встретили такие заявления.