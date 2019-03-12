"Рука Кремля" і заворушення у Києві та Черкасах: версія Порошенка

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив думку, що керовані Кремлем сили є непричетним до заворушень, які трапилися 9 березня у Києві та Черкасах. Тоді представники Нацкорпусу та ветерани війни на Донбасі влаштували сутички з правоохоронцями.

Як він зауважив у ефірі телеканалу ICTV, інформація про "російський слід" у вищезазначених сутичках є "нісенітницею".

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На його переконання, ті, хто влаштував заворушення, "вирішили, що вони можуть переходити межі".

"Не можна заявляти про однин злочин, здійснюючи інший", – каже очільник МВС.

Як підкреслив Аваков, "місія Нацполіції – коли навіть всі божеволіють і багато хто переходить кордони, бути спокійними і робити свою роботу, навіть коли будуть правоохоронців дискредитувати".

Про які заворушення за участю Нацкопурпсу мовилося?

3 березня 2019 року "Національний корпус" і "Національні дружини" пікетували будинок фігуранта розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" про розкрадання в оборонній сфері Ігоря Гладковського, що є сином тоді ще заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? Журналісти проекту Bihus.Info провели розслідування, в результаті якого з’ясували, що Ігор Гладковський разом із Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За їхніми даними, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, переконують розслідувані, є причетними Олег Гладковський (бізнес-партнер президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту", очільник держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до оприлюднених даних, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.



27 лютого в НАБУ заявили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

9 березня числа у Києві понад тисяча активістів партії "Національний корпусу" та ветерани війни на Донбасі спершу провели акцію на Майдані Незалежності у Києві, а потім провели перейшли під будівлю Адміністрації президента України й намагались прорвати кордон правоохоронців. У підсумку сталися сутички, внаслідок яких постраждали троє силовиків.

Вимоги учасників акції були аналогічними – покарати винних у розкраданні в "Укроборонпромі", заарештувати вже екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського, його сина Ігоря та інших фігурантів цього скандалу.

Того ж дня сутички неспокійно у було у Черкасах, і тут також відзначився "Національний корпус". Річ у тім, що у це місто здійснив візит президент Петро Порошенко та проводив мітинг після урочистостей на честь 205-ї річниці народження Тараса Шевченка. Однак, кілька десятків націоналістів намагалися прорватися на сцену до очільника держави, але їм завадила поліція.

Згодом правоохоронці заявили про 22 поранених охоронців порядку, серед яких був начальник поліції області Валерій Лютий, закривавлене обличчя якого одразу ж облетіло ЗМІ та соцмережі. Поліція вже відкрила кримінальні справи за статтями про насильство щодо своїх працівників та хуліганство.

10 березня поліція затримала 2 організаторів сутичок "Нацкорпусу" з правоохоронцями у Черкасах. Затриманих звинувачують у організації людей для скоєння хуліганства та завдання тілесних ушкоджень поліцейським, які охороняли громадський порядок.

Вже увечері у "Нацкорпусі" заявили про зникнення 7 своїх активістів: їх начебто із застосуванням сили викрали з автомобіля. Незабаром 5 активістів звільнили, а двоє залишилися під вартою. 12 березня поліція вручила їм підозри.

За словами лідера Нацкорпусу Андрія Білецького, саме президент Порошенко "замовив фізичне знищення" лідерів його політсили та наказав це зробити СБУ. Крім Порошенка, він оприлюднив й інше гучне прізвище. На думку політика, причетним до переслідування "Нацкорпусу" є заступник глави СБУ Віктор Кононенко на псевдо "Латиш", який "через Іллю на прізвисько "Кочівник" відповідає за зв'язки з кримінальними авторитетами "Наріками", "Аліками", "Емілями" з Дніпропетровської області". У СБУ з подивом зустріли такі заяви.