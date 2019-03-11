Сутички за участю "Нацкорпусу" у Черкасах: поліція вручила підозри головним фігурантам інциденту

Правоохоронці вручили підозри двом особам, які брали участь у сутичках із поліцією у Черкасах і в Києві 9 березня. Загалом поліція встановила трьох основних фігурантів резонансних подій, проте одну людину досі розшукують, щоб вручити підозру.

Що трапилося у Черкасах 9 березня? Члени організації "Нацкорпус" 9 березня влаштували у Черкасах акцію з нагоди візиту до міста президента Петра Порошенка. Так, активісти вимагали від глави держави чесного розслідування резонансної справи про розкрадання в "Укроборонпромі". В межах акції члени "Нацкорпусу" хотіли підійти ближче до сцени, де виступав гарант, проте цьому завадили правоохоронці. В результаті – спалахнула сутичка, постраждали 22 поліцейських, 19 довелося шпиталізувати. Двох організаторів заворушень правоохоронці затримали.

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Що відбувалося в той час у столиці? Своєю чергою, у Києві 9 березня активісти "Нацкорпусу" і "Нацдружин" теж влаштували сутички із поліцією, внаслідок яких 3 столичних правоохоронців отримали поранення.

Щодо цих подій, і в Києві, і в Черкасах є підозри. Встановлені троє основних фігурантів, які брали участь. 11 березня оголошені підозри за статтями про масові заворушення, хуліганство та насильство щодо працівника правоохоронного органу. Двом особам вручено, де перебуває третя особа зараз встановлюємо,

– розповів на брифінгу заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Як передає "Укрінформ", Цуцкірідзе також наголосив, що у Черкасах одній особі повідомили про підозру саме щодо масових заворушень.

Чому представники "Нацкорпусу" вийшли на масові акції у Черкасах? Через резонансну справу про розкрадання в "Укроборонпромі".

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Розкрадання в оборонній галузі України розслідували журналісти Bihus.Info. Вони з’ясували, що син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Постачання цих деталей проводили через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Таким чином учасникам злочинної схеми вдалося розікрасти щонайменше 250 мільйонів гривень.



Відповідні угоди учасники оборудок організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



За даними журналістів, до оборудок в оборонній сфері причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. у фігурантів скандалу, зокрема – у Гладковських та Букіна.