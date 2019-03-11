Лідер "Нацкорпусу" прокоментував сутички з поліцією та озвучив вимоги до Порошенка

Під час прес-конференції у Києві лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький озвучив вимоги політичної партії до Петра Порошенка й наголосив: якщо президент не вдовольнить їх, то активісти й надалі виходитимуть на мітинги.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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У "Нацкорпусі" та "Нацдружинах" запевнили, що сутичка з поліцією на Банковій 9 березня сталася через те, що вони не змогли пройти до Адміністрації Президента та передати лист зі своїми вимогами.

Що сталося на Банковій? Активісти "Національного корпусу" після акції на Майдані Незалежності у Києві (мета – взяття під варту екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря) влаштували сутички з правоохоронцями під Адміністрацією Президента. Зокрема, вони використовували димові шашки та сльозогінний газ. У результаті постраждали двоє поліцейських і один нацгвардієць.

Крім цього, очільник партії Андрій Білецький зазначив, що у "Нацкорпусі" не мають наміру конфліктувати з Національною гвардією чи поліцією. А лише хочуть, щоб Гладковські й усі, хто їх покривають та причетні до корупційних схем в "Укроборонпромі", сіли за ґрати.

Також представники партії назвали прізвища кількох нардепів з оборонного комітету, зокрема згадали Сергія Пашинського.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.



27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.



Дивіться першу та другу частину розслідування про "Укроборонпром".

Лідер партії Андрій Білецький заявив, що активісти й далі виходитимуть на мітинги й 16 березня зберуть ще більше людей, якщо президент не вдовольнить їх вимоги. Зокрема у "Нацкорпусі" вимагають:

• взяти під варту й арештувати рахунки та майно Олега Гладковського;

• призначити усім винним у розкраданні оборонного бюджету максимальні строки позбавлення волі з конфіскацією майна;

• оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданням коштів оборонного бюджету;

• щоб генпрокурор щотижня звітував щодо стану розслідування кримінальних проваджень.

Зазначимо, що на запитання журналістки 24 каналу щодо можливої причетності до організації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Білецький сказав, що це – нісенітниця та не дав конкретної відповіді.

Що таке "Національний корпус"?Це українська націоналістична політична партія. Її було створено шляхом об'єднання громадського руху "Чесні справи" та громадської організації "Патріот України" у жовтні 2016 року. Основою партії стали активісти ГО "Цивільний Корпус "Азов", колишні військовослужбовці полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань.