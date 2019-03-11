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      Лидер "Нацкорпусу" прокомментировал столкновения с полицией и озвучил требования к Порошенко

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      Во время пресс-конференции в Киеве лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий озвучил требования политической партии к Петру Порошенко и подчеркнул, что если президент не удовлетворит их, то активисты и в дальнейшем будут выходить на митинги.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

      Читайте также: "Нацдружины" действуют на руку Кремлю, – нардепы о столкновениях полиции и националистов в Черкассах

      В "Нацкорпусе" и "Нацдружинах" заверили, что столкновение с полицией на Банковой 9 марта произошло из-за того, что они не смогли пройти к Администрации Президента и передать письмо со своими требованиями.

      Что произошло на Банковой?​ Активисты "Национального корпуса" после акции на Майдане Независимости в Киеве (цель – взятие под стражу экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря) устроили столкновения с правоохранителями под Администрацией Президента. В частности, они использовали дымовые шашки и слезоточивый газ. В результате пострадали двое полицейских и один нацгвардеец.

      Кроме этого, глава партии Андрей Билецкий отметил, что в "Нацкорпусе" не намерены конфликтовать с Национальной гвардией или полицией. А только хотят, чтобы Гладковские и все, кто их покрывают и причастны к коррупционным схемам в "Укроборонпроме", сели за решетку.

      Также представители партии назвали фамилии нескольких нардепов из оборонного комитета, в частности вспомнили Сергея Пашинского.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?​
      Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

      К коррупционным сделкам, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Согласно расследованию, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбалькком", который в то время принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.

      27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением.

      Смотрите первую и вторую часть расследования о "Укроборонпроме".

      Лидер партии Андрей Билецкий заявил, что активисты продолжают выходить на митинги и 16 марта соберут еще больше людей, если президент не удовлетворит их требования. В частности, в "Нацкорпусе" требуют:

      • взять под стражу и арестовать счета и имущество Олега Гладковского;
      • назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества;
      • обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета;
      • чтобы генпрокурор еженедельно отчитывался о состоянии расследования уголовных производств.

      Отметим, что на вопрос журналистки 24 канала о возможной причастности к организации министра внутренних дел Арсена Авакова Белецкий сказал, что это – чушь и не дал конкретного ответа.

      Что такое "Национальный корпус"?​Это украинская националистическая политическая партия. Она была создана путем объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины" в октябре 2016 года. Основой партии стали активисты ОО "Гражданский Корпус "Азов", бывшие военнослужащие полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Национальный корпус Коррупционные схемы в Укроборонпроме столкновения Андрей Белецкий
      Источник: 24 канал
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