Аваков не хоче дозволити Порошенку отримати абсолютну владу, – експерт

Про відверту провокацію "Нацкорпусом", яка грає не на користь Петра Порошенка та може бути зрежисована Аваковим – у програмі розповів політолог Петро Олещук.

Акції "Нацкорпусу" перейшли у відверту провокацію, яка грає не на користь Порошенка перед президентськими виборами.

– "Нацкорпус" не є суб’єктом на даному етапі електорального процесу. Якщо на них спрямовується певний негатив від суспільства, наприклад, через розгойдування ситуації, провокації, то вони цей негатив сприймають спокійно. Але з іншого боку для президента ця ситуація не передбачає позитивних кроків. Репресивні заходи влаштовувати, ігнорувати – не можна.

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Чи багато політики в акціях "Нацкорпусу"?

– Все що відбувається перед виборами – завжди політика. Хоча всі розуміємо, що в даному випадку є проблема і відповіді, які ще ніхто не дав.

Ефективність наших акцій може продемонструвати та швидкість розслідування, яка почалася після суспільного резонансу, який ми привернули. Ми бачимо, що прості мітинги чи публікації зовсім не впливають на порядок денний чи на зміни. Наші ж заходи були масовими, гучними й тому привернули увагу,

– прокоментував керівник "Нацкорпусу" Дніпро Денис Котенко.

Чи могли "нацдружинників" використати у політичній грі, зрежисованій Аваковим? Чи поділяєте думку, що тут існує політичне протистояння між Порошенко й Тимошенко, а Аваков, який йде на вибори разом з Тимошенко, використовує власні ресурси.

– Безперечно зараз в політичній еліті є певний розкол й очевидно, що не всі ставляться позитивно до обрання чинного президента на другий термін. Аваков не хоче дозволити Порошенку отримати абсолютну владу.

Враховуючи, що Порошенко нібито створив певні умови для одноосібного господарювання, виходить, що у нас є "кишенькова армія" і її застосування на виборах дуже небезпечне.

– Конфлікт юрисдикцій може виразитися в день виборів, коли, наприклад, будуть фіксувати одні порушення, але не будуть інші. Це може призвести, якщо не до зриву виборів, то до серйозного сумніву щодо їх легітимності. Тенденція є небезпечна.

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Тимошенко заявила, що Аваков це єдиний за всю історію незалежної України очільник МВС, який не буде грати на користь влади в момент голосування.

– Аваков достатньо збалансовано себе поводить, порівняно з Луценком, який абсолютно відверто став на сторону президента. Наприклад, як підтвердження, МВС надало публічності справі прослуховування штабу Зеленського.

Чому відбувся конфлікт з "Національним корпусом"?Активісти "Національного корпусу" після акції на Майдані Незалежності у Києві (мета – взяття під варту екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря) влаштували сутички з правоохоронцями під Адміністрацією Президента. Зокрема, вони використовували димові шашки та сльозогінний газ. У результаті постраждали двоє поліцейських і один нацгвардієць.