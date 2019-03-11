Аваков не хочет позволить Порошенко получить абсолютную власть, – эксперт

Об откровенной провокации "Нацкорпусом", которая играет не в пользу Петра Порошенко и может быть срежиссирована Аваковым – в программе рассказал политолог Петр Олещук.

Акции "Нацкорпуса" перешли в откровенную провокацию, которая играет не в пользу Порошенко перед президентскими выборами.

– "Нацкорпус" не является субъектом на данном этапе электорального процесса. Если на них направляется определенный негатив от общества, например, через раскачивание ситуации, провокации, то они этот негатив воспринимают спокойно. Но с другой стороны для президента эта ситуация не предполагает положительных шагов. Репрессивные меры устраивать, игнорировать – нельзя.

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Много ли политики в акциях "Нацкорпуса"?

– Все что происходит перед выборами – всегда политика. Хотя все понимаем, что в данном случае есть проблема и ответы, которые еще никто не дал.

Эффективность наших акций может продемонстрировать и скорость расследования, которая началась после общественного резонанса, который мы развернули. Мы видим, что простые митинги или публикации совсем не влияют на повестку дня или на перемены. Наши же меры были массовыми, громкими и поэтому привлекли внимание,

– прокомментировал руководитель "Нацкорпуса" Днепр Денис Котенко.

Могли ли "нацдружинников" использовать в политической игре, срежиссированной Аваковым? Разделяете ли мнение, что здесь существует политическое противостояние между Порошенко и Тимошенко, а Аваков, который идет на выборы вместе с Тимошенко, использует собственные ресурсы.

– Конечно сейчас в политической элите есть определенный раскол и очевидно, что не все относятся положительно к избранию действующего президента на второй срок. Аваков не хочет позволить Порошенко получить абсолютную власть.

Учитывая, что Порошенко якобы создал определенные условия для единоличного хозяйства, получается, что у нас есть "карманная армия" и ее применение на выборах очень опасно.

– Конфликт юрисдикций может выразиться в день выборов, когда, например, будут фиксировать одни нарушения, но не будут другие. Это может привести если не к срыву выборов, то к серьезному сомнению в их легитимности. Тенденция опасна.

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Тимошенко заявила, что Аваков это единственный за всю историю независимой Украины глава МВД, который не будет играть в пользу власти в момент голосования.

– Аваков достаточно сбалансировано ведет себя по сравнению с Луценко, который абсолютно откровенно стал на сторону президента. Например, в качестве подтверждения, МВД предоставило публичность делу о прослушивании штаба Зеленского.

Почему произошел конфликт с "Национальным корпусом"?

Активисты "Национального корпуса" после акции на Майдане Независимости в Киеве (цель – взятие под стражу экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря) устроили стычки с правоохранителями под Администрацией Президента. В частности, они использовали дымовые шашки и слезоточивый газ. В результате пострадали двое полицейских и один нацгвардиец.