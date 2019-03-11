Порошенко vs націоналісти: гра з вогнем

Після скандальних сутичок між поліцією і представниками "Нацкорпусу" у президента Порошенка заговорили про "проросійських реваншистів" та ігри в політику керівництва МВС.

І (яке спів падіння!) сьогодні, 11 березня, близько опівдня Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до прем'єра Володимира Гройсмана щодо ненадання до Верховної Ради подання про звільнення керівника Арсена Авакова. Керманичу МВС, про близькість якого до кандидата в президенти Юлії Тимошенко не говорить хіба тільки геть аполітична людина, "шиють" незнання української мови. А Гройсману, посилаючись на положення статті 7 закону України "Про Кабінет міністрів", рекомендують внести подання на звільнення Авакова. Тобто, ви зрозуміли: поки грім не гряне...

Цікава деталь: суд відбуватиметься фактично за зачиненими дверима, оскільки спрощена процедура (а саме за нею слухатиметься ця справа) не передбачає навіть участі безпосередньо сторін процесу.

Читайте також: "Нацдружини" діють на руку Кремлю, – нардепи про сутички поліції та націоналістів у Черкасах

Що стало каталізатором?

В суботу, 9 березня, в Києві понад тисяча активістів партії "Національний корпус" і руху "Національні дружини" провели акцію протесту біля будівлі Адміністрації президента України й намагались прорвати кордон правоохоронців. Там сталися сутички, в яких постраждали троє поліцейських.

Націоналісти вимагали покарати фігурантів журналістського розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі", а також заарештувати екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБОУ) Олега Гладковського, його сина Ігоря та інших фігурантів цього гучного скандалу.

Що сталося на Банковій? Активісти "Національного корпусу" після акції на Майдані Незалежності у Києві (мета – взяття під варту екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря) влаштували сутички з правоохоронцями під Адміністрацією Президента. Зокрема, вони використовували димові шашки та сльозогінний газ. У результаті постраждали двоє поліцейських і один нацгвардієць.

Згодом сутички повторились у Черкасах, де президент Петро Порошенко проводив мітинг після урочистостей на честь 205-ї річниці народження Тараса Шевченка. Кілька десятків націоналістів намагалися прорватися на сцену до голови держави, але їм завадила поліція.

Правоохоронці заявили про 22-х поранених охоронців порядку, серед яких був начальник поліції області Валерій Лютий, закривавлене обличчя якого одразу ж облетіло ЗМІ та соцмережі. Поліція вже відкрила кримінальні справи за статтями про насильство щодо своїх працівників та хуліганство.

Кадри жорстких бійок із застосуванням димових шашок та сльозогінного газу на мітингу у Черкасах навіть не залишили вибору і фактично змусили реагувати всі сторони інциденту.

Першою озвалася з відповідною заявою пропрезидентська БПП, яка "без суду і слідства" заявила, що за подіями 9 березня стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі. У фракційній збірній чинного гаранта також в один голос заявили, що це спроба занурити Україну в хаос. Не обійшлося, звісно, без всюдисущої "руки Кремля":

Сутички та бійки з правоохоронцями – це саме ті кадри, які потрібні для російської машини пропаганди.

А колишня представниця фракції БПП, віце-спікер Ірина Геращенко (за законом, президіум ВР має бути позафракційним) пішла ще далі і дещо навіть переграла, передавши "привіт" Авакову:

Я обурена провокацією, влаштованою невідомим молодиками в моїх рідних Черкасах… Як би голосно не називали себе провокатори – ментально вони "ті тушки". В мене запитання до МВС: ви не загралися в політику, друзі?

Як бачимо, відкрито вона не назвала цих "друзів". Але в українській політиці давно ходять чутки щодо можливої співпраці Арсена Авакова і лідера "Національного корпусу" та колишнього командира "Азову" Андрія Білецького. Проте жодних прямих доказів цього представлено допоки не було.

Читайте також: Лідер "Нацкорпусу" прокоментував сутички з поліцією та озвучив вимоги до Порошенка

Будь-якому гніву є розумні межі", – обурливо відреагував на події в Черкасах голова МВС Арсен Аваков. – Те, що вчинили представники "Національного корпусу" – недопустимо!" Але додав: "Праведний гнів щодо корупційних злочинів справедливий, але чи може він породжувати інші злочинні дії? Ні!

Логічно, що максимально оперативно на ситуацію відреагували і в таборі націоналістів. В понеділок Білецький, "від хрестившись" від будь-якої політичної близькості з Аваковим, заявив, що не побачив жодних порушень з боку своїх соратників:

Зараз на кожному кутку лунає вереск порохоботів про правопорушення з боку націоналістів, але єдиним порушенням за 9 березня було те, що силовики незаконно перекривали вулиці та не пускали ветеранів на передвиборчий мітинг.



Поліція готується зустріти "Нацкорпус"

Про який, власне мітинг йде мова? За словами Білецького, у Черкасах сотні ветеранів війни на Сході прийшли на мітинг кандидата в президенти – Головнокомандувача, щоб подивитись йому в очі і спитати: чому ще не в тюрмі фігуранти корупційного скандалу з "Укроборонпромом"? Білецький також пообіцяв, що їхні партійці ще обов'язково спитають у президента щодо незаконного збагачення на армії.

Сам Петро Порошенко, який на фоні сутичок поліції з націоналістами спішно покинув Черкаси, особисто щодо цих подій не висловлювався.

Бійка в Черкасах Члени організації "Нацкорпус" 9 березня влаштували у Черкасах акцію з нагоди візиту до міста президента Петра Порошенка. Так, активісти вимагали від глави держави чесного розслідування резонансної справи про розкрадання в "Укроборонпромі".

В межах акції члени "Нацкорпусу" хотіли підійти ближче до сцени, де виступав гарант, проте цьому завадили правоохоронці. В результаті – спалахнула сутичка, постраждали 22 поліцейських, 19 довелося шпиталізувати. Двох організаторів заворушень правоохоронці затримали.

Чому активізувалися радикали?

В політичних та експертних колах думки щодо того, що відбулося насправді кардинально відрізняються. Судіть самі.

Яка ж це радикалізація? Приміром, марші "Національних дружин" (вони брали участь в акціях у Черкасах спільно з "Нацкорпусом" – Прим. авт.), можна сказати, вже стали традиційними. Рік тому всі так само обговорювали, чому "Національні дружини" так голосно заявили про себе. Тому! Це звична ритуальна форма публічної репрезентації, яка має продемонструвати зовнішню силу й залишити всіх гадати, для чого ця сила буде використана. На мій погляд, вони стали активнішими з прицілом на осінні парламентські вибори, оскільки й сліпому видно, що на президентських їм та їхнім побратимам нічогісінько не світить, – сказав політолог Віктор Мішин в коментарі сату 24 каналу.

Зауважимо, що ЦВК зареєструвала громадську організацію "Національні дружини" спостерігачами на президентських виборах. Ця організація є спорідненою з партією "Національний корпус". Речник "Національних дружин" Ігор Вдовін допускав (і в понеділок на прес-конференції не відмовився від своїх слів), що їхні спостерігачі можуть застосовувати силу на дільницях, якщо помітять фальсифікації виборів і бездіяльність поліції.

"Якщо вже президент тікає від групи хлопчаків, про яку державність може йти мова? Ці хлопці хочуть в наступний парламент, це очевидно, тому використовують усі больові місця чинного президента, щоб набрати собі політичні бали. До речі, хотів би зауважити два моменти. Перший. Рішення "буйних" націоналістів про участь спостерігачами на президентських виборах було прийнято ще у грудні 2018 року. Тобто, акції їх спалахнули не "тут і зараз", вони все планували. Момент другий. Вони можуть бути як стримувальним фактором, так і загострювальним. Тут все залежить, передусім, від мудрості влади", – коментує ситуацію для сайту 24 каналу політексперт Віктор Безпалько.

Читайте також: Раптово і жорстко: у мережі з'явилися свідчення одного із затриманих активістів "Нацкорпусу"

Які попередні висновки?

Схоже, хлопці справді "націлилися" на осінні парламентські вибори, і цьому є маса завуальованих і очевидних свідчень. Це перше.

Друге. Хто хоча би поверхнево цікавиться політичними процесами, які відбуваються останніми роками в нашій державі, чітко усвідомлює: за будь-яку парамілітарну структуру точиться гостра боротьба державних структур і спецслужб.

Третє. З пісні, як то кажуть, слів не викинеш. Те, що "Національні дружини" назвали "очисткою Голосіївського парку", у західній пресі називається "погромом ромського стихійного поселення у Києві".

Насамкінець. Сукупність усіх цих та багатьох інших факторів викликає побоювання у європейських спостерігачів. Вже, до речі, з’явилися неадекватні оцінки про зростання ультраправих настроїв в Україні і про те, що влада потурає радикалам. Інакше чому, структури, які володіють монополією на застосування сили, неначе перед розстрілом підіймають руки, стоячи з окривавленим обличчям перед 19-річними хлопчаками?

Звісно, все далеко не однозначно. Ми маємо трагічний досвід Майдану і, вочевидь, саме це є для влади стримуючим фактором. Для влади, яка, прийшла на Олімп (і, головне – прагне там залишитися) на крові саме активних громадян. Але хто б як не ставився до чинних керманичів чи до емоційних націоналістів, без діалогу обох сторін, "істина не народиться". Втім, влада на діалог зараз чомусь не йде, не задумуючись над тим, що завтра може бути запізно...

Що таке "Національний корпус"? Це українська націоналістична політична партія. Її було створено шляхом об'єднання громадського руху "Чесні справи" та громадської організації "Патріот України" у жовтні 2016 року. Основою партії стали активісти ГО "Цивільний Корпус "Азов", колишні військовослужбовці полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань.